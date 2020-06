Michael Jordan explota contra el racismo y dona 100 millones de dólares: "No puedo aceptarlo más, es un punto de inflexión"

Michael Jordan, muchas veces criticado durante su carrera por su falta de activismo en favor de la igual racial, está siendo una de las grandes estrellas del deporte que se están posicionando fuertemente en las protestas contra el racismo en Estados Unidos. El mítico exjugador de Chicago Bulls y actual dueño de Charlotte Hornets ha señalado que este camino emprendido tras la muerte de George Floyd no tiene vuelta atrás.

"Hemos sido golpeados durante tantos años. Te succiona el alma. No puedes aceptarlo más. Este es un punto de inflexión. Necesitamos ponernos de pie. Tenemos que ser mejores como sociedad con respecto a la raza", ha dicho en una entrevista al 'Charlotte Observer'.

Dona 100 millones de dólares

Michael Jordan, que donará junto a su marca 100 millones de dólares en los próximos diez años a la lucha contra el racismo, señala también a los que viven con una cierta ventaja social. "No deberías sentirte mejor que los demás porque creciste con más ventajas. El hecho de que alguien haya crecido en un barrio pobre, no significa que debas considerarlo como alguien que no es igual", ha dicho el seis veces campeón de la NBA con Chicago Bulls.

El mítico exjugador de baloncesto señala a la educación como el principal punto para cambiar la situación en el país: "Es la mejor forma de vincularse con otras personas y es la mejor ruta para ser mejor de lo que podemos ser. Si miras a este país, es la mejor oportunidad para defenderte por tu cuenta. Apoyar la oportunidad educativa, es un paso muy necesario en la sociedad", pidió.