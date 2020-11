El guiño de Pau Gasol para volver a los Angeles Lakers de la NBA junto a su hermano Marc

Muchos hinchas sueñan todavía con ver a los hermanos Gasol jugando a la vez para los Angeles Lakers de la NBA. Tras el fichaje de Marc por el equipo angelino, la puerta no se ha cerrado todavía para que Pau, tras recuperarse de su lesión en el pie izquierdo, regrese a los Lakers para pelear por el anillo de nuevo.

El mayor de los hermanos ha dado rienda suelta a los rumores con un simple 'like' a un mensaje en las redes sociales de Eric Pincus, periodista que cubre a los Lakers para 'Bleacher Report'. El periodista escribió: "Si los Lakers firman a Marc Gasol, me gustaría que también firmaran a Pau Gasol, al menos para que pueda retirarse como 'laker'. Es uno de mis seres humanos favoritos que me he encontrado en mis viajes".

El 'me gusta' de Pau Gasol no ha pasado desapercibido. Pau Gasol ganó el título en 2009 y 2010 y mantiene una gran relación con la franquicia angelina; además, era un gran amigo del tristemente fallecido Kobe Bryant.

Tokio 2021, el gran objetivo

Pau Gasol se sigue recuperando de su lesión en el hueso navicular de su pie izquierdo y no juega un partido desde el 10 de marzo de 2019, pero el catalán no pretende retirarse. Trabaja duro para su vuelta a las pistas y para poder estar con la selección en los Juegos Olímpicos de Tokio, su gran objetivo.

La presencia de Marc Gasol en los Lakers hará que el nombre de su familia permanezca unida al equipo angelino, donde Pau jugó siete temporadas y ganó dos títulos seguidos de la NBA. Además, existe la posibilidad que ambos hermanos puedan jugar juntos con los Lakers, si al final los actuales campeones de liga pueden firmar a Pau con un contrato de salario mínimo, una opción que no ha rechazado el mayor de los Gasol.