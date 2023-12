Anurag Maloo: "Estuve consciente los tres días que pasé allí"

Un auténtico milagro difícil de creer es la historia del escalador indio Anurag Maloo que sobrevivió durante tres días en una grieta helada a 6.000 metros de altura en el Annapurna con una profundidad de 300 metros. Antena 3 Deportes ha hablado con él sobre su dura recuperación y sus múltiples operaciones para recuperar aquellas extremidades pérdidas durante este trágico accidente.

Cuando por fin se hizo posible el milagro y le rescataron, a Anurag le quedaba apenas un hilo de vida. Estaba al borde de la muerte. A su urgente evacuación al hospital le siguieron horas angustiosas. Tras conseguir salvar su vida pasó 7 meses en el hospital, donde fue sometido a numerosas operaciones con el objetivo de conseguir recuperar las partes de su cuerpo que había perdido por culpa de la congelación que sufrió. Cuando llegó al hospital tardaron 4 horas en reanimarle.

Antena 3 Deportes ha hablado con él

Tras tres días de auténtico calvario, Anurag cuenta a Antena 3 Deportes cómo intentó pedir ayuda: "Estuve con un silbato horas y horas pidiendo ayuda. Gritaba por favor, por favor, madre Annapurna cuida de mi. Me hice un vídeo en la grieta, también un hueco para poder sentarme y descansar. Estuve consciente los tres días que pasé allí", nos relata emocionado.

Sobre su llegada al hospital

"Cuando llegué al hospital no recuerdo nada, me desperté después de 8-10 días. Las enfermeras me estaban curando las heridas, es el primer momento que recuerdo desde que llegué al hospital. He sufrido congelaciones severas en la parte derecha de mi cuerpo. Tengo injertos de piel en mi brazo derecho y hasta los dedos de mis pies han sido reconstruidos", nos comenta el propio Anurag Maloo.

Tras múltiples operaciones y haber pasado días difíciles y con mucho dolor, el propio escalador reconoce que su mentalidad fuerte y resiliente le ha hecho salir adelante. "No tengo traumas, me siento cómodo hablando de mi recuperación".

Manda esta advertencia

Para los montañistas, escaladores y aficionados a la montaña, Anurag quiere mandar un consejo cuando se pongan a escalar una montaña, para evitar accidentes como el suyo. "Nunca hay que subestimar a las montañas, no somos nadie frente a ellas. Somos pequeños, tenemos que respetar a la naturaleza", advierte el escalador indio en la entrevista con Antena 3 Deportes.

"Estoy muy agradecido a mis rescatadores, fueron muy valientes, muy atrevidos", agradece emocionado la ayuda prestada.