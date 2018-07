Albert Rivera: "No voy a dar respaldo a un gobierno del PP ni del PSOE"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho, en relación a una encuesta de La Razón según la cual la suma de PP y Ciudadanos superaría la mayoría absoluta con 185 escaños, que "viendo las encuestas podemos gobernar por primera vez; Ciudadanos está hoy a cuatro puntos de ganar las elecciones".

Explica que "para gobernar necesitamos seducir a la mayoría de españoles" y "en Ciudadanos vamos a tener capacidad de dialogar desde una vía reformista y nueva". A la vista de los sondeos, sostiene que ahora hay que preguntar a Pedro Sánchez, y no a él, a quién apoyaría tras los comicios. "Se ha acabado esto de los bandos, ahora deciden los españoles y me siento cómodo en esto de pactos de Estado", asegura.

Asimismo, afirma tajantemente que no dará respaldo a un gobierno del PP ni del PSOE, ya que "no creemos que una nueva etapa la conduzca ni Sánchez ni Rajoy", que "quieren volver a la lógica del bipartidismo con apoyo de otros partidos". Sostiene que "si no podemos cambiar las cosas, nos quedaremos en la oposición, seremos responsables".

España se debe implicar activamente en la lucha contra el terrorismo internacional

El líder de Ciudadanos ha dicho, en relación a la lucha yihadista que "ser europeo no es solo tener el euro en el bolsillo". En su opinión, hay que pasar "a la Europa multilateral", ya que dice que echa "en falta una posición conjunta", y "si no nos unimos contra el terrorismo, contra qué nos vamos a unir". "Contra el terrorismo internacional se lucha internacionalmente", ha añadido.

Explica que "no es una guerra de Francia contra Siria, es una lucha de todos los demócratas contra el terrorismo internacional" y "España se debe implicar activamente en la lucha contra el terrorismo internacional". "Cuando uno pertenece a un club es para lo bueno y menos bueno", no obstante, subraya que han de ser los técnicos quienes decidan qué implicación se ha de tener.

Lo que sí tiene claro es que "cuanto más divididos estemos, más gana el yihadismo", y por ello firmó el pacto nacional antiyihadista. "Hemos conseguido que sea un pacto de Estado y esa creo que debería ser la lógica en Europa" ya que "Daesh se hace fuerte en la división de los demócratas".

El líder de Ciudadanos ha explicado que "necesitamos un nuevo proyecto común para España: el PP tiene uno que ha llegado a su fin, y el PSOE no lo tiene" y asegura que "yo no quiero gobernar a cualquier precio, quiero gobernar si puedo cambiar este país".

"No voy a hacer un pacto de legislatura con partidos que van en la dirección contraria de esos pactos", añade.

Sobre el programa electoral, sostiene que no hay cambios:

>Rebajar el IVA cultural al 7%

>Supresión de ayudas directas al cine

>Contratos indefinidos

>Rebaja de un 3% del IRPF

>Reforma del CGPJ

>Supresión del Decreto Ley

>Supresión del Senado

>Plan Nacional para la Educaicón

>Plan contra el fraude fiscal

>Foomentar energías alternativas

>RTVE: presidente elegido por el Parlamento

>Clarificar compoetencias de Autnomías

>Incluir en la constitución el derech de dependientes