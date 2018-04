España respalda acciones militares "proporcionales y legítimas" en Siria, aunque no se planteó participar en el ataque

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha reiterado este lunes el apoyo de España a las acciones militares "proporcionales y legítimas" que llevaron a cabo Estados Unidos, Francia y Reino Unido la madrugada del sábado contra varias instalaciones en Siria vinculadas al programa de armas químicas del régimen tras el último ataque químico en Duma aunque ha dejado claro que España no se planteó participar en la operación militar conjunta.

"No, nosotros hemos dicho que apoyábamos por su condición de proporcionadas y legítimas esas actuaciones pero que no íbamos a participar en ella", ha explicado, en rueda de prensa al término de la reunión con sus homólogos de la UE en Luxemburgo, el jefe de la diplomacia española, al ser preguntado si España se planteó ir más allá y participar en la operación con Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

Dos aviones de aprovisionamiento en vuelo de la fuerza aérea de Estados Unidos, con base en Zaragoza, han prestado apoyo logístico al ataque contra instalaciones militares del régimen sirio sospechosas de albergar armas químicas, han informado el sábado fuentes del Ministerio de Defensa.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) han condenado este lunes "con firmeza" el uso "repetido" de armas químicas por parte del régimen sirio, "incluido el último ataque en Duma" y han mostrado "comprensión" por los ataques aéreos de Estados Unidos, Francia y Reino Unido como "medidas específicas" cuyo "único objetivo es prevenir el uso ulterior de armas químicas" por "el régimen sirio para matar a su propio pueblo" en el texto de conclusiones pactado, en el que han apoyado "todos los esfuerzos dirigidos a la prevención del uso de armas químicas" y han abierto la puerta a sanciones contra los responsables.

Al ser preguntado por la falta de un mensaje más contundente de apoyo a la acción militar conjunta y si ha pesado el problema de atribuir al régimen el ataque a falta de una evaluación independiente, Dastis ha admitido que "para algunos Estados miembro juega" este extremo.

No obstante, ha reiterado que para España los ataques "son proporcionados y legítimos en vista del uso repetido de esas armas químicas y de la vulneración que eso supone de repetidas resoluciones del Consejo de Seguridad que declaraban ilegales ese uso" y dicho que las conclusiones, en las que el Consejo "ha coincidido" en que han sido ataques "específicos y limitados", son "satisfactorias" para España.

Dastis ha defendido "multiplicar" los esfuerzos para buscar una "solución política" en Siria para alcanzar "una paz definitiva" pero ha dejado claro que el ataque de armas químicas no podía quedarse "sin reacción", al ser preguntado si la acción militar conjunta no perjudicará una solución negociada en Siria, como asegura Rusia. "No podemos dejar sin reacción un acto como el de la utilización de las armas químicas que constituye en sí un crimen contra la humanidad", ha esgrimido el jefe de la diplomacia española, que ha dejado claro que "las dos cosas deben seguirse en vías paralelas".