Hallan el virus de la gripe aviar en leche presente en numerosos supermercados

Las autoridades sanitarias han detectado el virus de la gripe aviar en leche vendida en supermercados. Ha ocurrido en Estados Unidos. Desde la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EEUU señalan haber encontrado partículas virales de la gripe aviar H5N1 en muestras de leche pasteurizada que se ha distribuido por el país en las tiendas.

La FDA ha detallado que el material no se encontraba activo. La leche se encontraba pasteurizada y por lo tanto "no representan virus reales que puedan ser un riesgo para los consumidores". La agencia ha aclarado que sigue estudiando lo ocurrido, aunque matiza que "hasta la fecha no hemos visto nada que pueda cambiar nuestra evaluación de que el suministro de leche comercial es seguro".

Consideran que estas partículas virales fueron detectadas mediante pruebas de laboratorio altamente sensibles y es probable que hayan sido restos de virus eliminados durante el proceso de pasteurización. "Hasta la fecha, no hemos visto nada que pueda cambiar nuestra evaluación de que el suministro comercial de leche es seguro. Los resultados de múltiples estudios estarán disponibles en los próximos días o semanas", agregó la FDA.

El doctor Eric Topol, fundador del Instituto Traslacional de Investigación Scripps, señaló en declaraciones recogidas por la CNN que el hallazgo de partículas virales en la leche en los estantes de las tiendas significa que el brote probablemente esté más extendido de lo que creíamos. "La diseminación a las vacas es mucho mayor de lo que nos han hecho creer", dijo Topol. "La garantía de la FDA de que el suministro de productos lácteos es seguro es buena, pero aún no se basa en una evaluación exhaustiva, algo que ellos reconocen, y no generará confianza porque se produce a raíz del mal manejo del USDA", añadió.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó a finales de marzo que había detectado gripe aviar altamente transmisible en vacas lecheras de Texas y Kansas. Fue la primera vez que este virus ha sido detectado en el ganado. Desde entonces, se han confirmado vacas infectadas en más de 30 granjas en ocho estados. Los científicos han dicho que el USDA está compartiendo muy poca información sobre el virus y con demasiada lentitud.

Los investigadores todavía están tratando de determinar cómo se infectaron inicialmente las vacas y cómo se propaga el virus entre los animales. Los gatos que han vivido en las mismas granjas que las vacas infectadas han muerto, tal vez después de la exposición a su leche. La FDA manifestó el martes que la leche de vacas enfermas está siendo "desviada o destruida", mientras que la leche que se vende en el comercio interestatal se pasteuriza, un proceso que la calienta brevemente para matar los microbios.

"Incluso si se detecta virus en la leche cruda, generalmente se espera que la pasteurización elimine los patógenos a un nivel que no represente un riesgo para la salud del consumidor", aseveró la FDA.

