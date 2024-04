Muere un bebé de dos meses después de beber leche materna

La tragedia ha vestido de luto a esta familia por culpa de la muerte de su bebé. De tan solo dos meses, el pequeño murió horas después de que su madre la amamantara. Un triste suceso que ha conmocionado a la población de Ticul, en el estado Yucatán (México), municipio en el que todo ha tenido lugar.

Según han informado medios regionales mexicanos, los hechos han ocurrido en una vivienda ubicada en la calle 13 -entre la 42 y la 46-, en la colonia San Joaquín de la mencionada localidad yucateca. Allí, la madre de la menor estaba alimentando a su hija con leche materna. Cuando esta acabó de comer, la recostó y se ausentó un momento para ir a la cocina a preparar la comida.

Todo parecía estar tranquilo y en calma, pero apenas unos minutos más tarde, cuando la mujer volvió a la habitación en la que estaba la bebé, la encontró con un tono de color de piel anormal, morado. Además, ni respiraba ni mostraba ningún signo de respuesta.

Ante aquella terrible imagen, la mujer solicitó de inmediato ayuda a los servicios de emergencia. Los paramédicos trasladaron a la recién nacida al Hospital Comunitario de Ticul, a poca distancia de la vivienda.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos del médico de turno, los sanitarios no pudieron salvar a la recién nacida, que falleció en el hospital.

El Servicio Médico Forense llevó a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y se sospecha que la causa del deceso podría estar relacionada con un posible episodio de reflujo.

¿Qué es el reflujo infantil?

El reflujo infantil ocurre cuando el bebé devuelve líquido o comida por la boca. Esto sucede cuando el contenido estomacal retrocede desde el estómago del bebé hasta llegar al esófago, el conducto muscular del sistema digestivo que conecta la boca con el estómago.

El reflujo ocurre en bebés sanos varias veces por día, por lo que, en principio, no es causa de preocupación ni de alarma. Esta afección se va volviendo menos frecuente a medida que el bebé crece y no es habitual que continúe pasados los 18 meses. Para dejarlo claro: el reflujo infantil suele desaparecer por sí solo y es muy poco frecuente que cause problemas a los bebés.

Muere la bebé que resucitó en su propio funeral

Hace apenas unos días se produjo otro dramático caso relacionado con el fallecimiento de un recién nacido. Una bebé que había sido declarada muerta al poco tiempo de nacer, y que presentó signos vitales en medio de su propio funeral, acabó muriendo. La niña estuvo ingresada en el Hospital Regional de la localidad paraguaya de Ciudad del Este desde su 'renacimiento'. Allí confirmaron oficialmente su fallecimiento, tal y como ha confirmado la dirección del centro.

