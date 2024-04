Anulada la condena por violación de Harvey Weinstein, origen del movimiento #MeToo

Revocada una de las históricas condenas que impulsaron el movimiento #MeToo en Estados Unidos. El Tribunal de Apelaciones de Nueva York ha anulado este jueves la sentencia de Harvey Weinstein. El productor de cine fue condenado en 2020 por agresión sexual y violación.

En una decisión dividida, dicho tribunal dictaminó que Weinstein no recibió un juicio justo. Consideró que el juez de primera instancia cometió un error crítico al dejar que testificaran "una serie de mujeres que dijeron que Weinstein las había agredido, pero cuyas acusaciones no formaban parte de los cargos". "El remedio para estos errores atroces es un nuevo juicio", declaró la jueza.

El productor de 72 años ya lleva 23 años en una prisión en el estado de Nueva York, cumpliendo su condena. Ahora, tras este fallo, no está claro si se librará de la cárcel o no. De cualquier manera, no se espera que sea puesto en libertad inmediatamente, ya que también se enfrenta a una pena de prisión de 16 años en el estado de California, después de ser condenado allí el año pasado por cometer una violación a una actriz un hotel de Los Ángeles en el año 2013.

La actriz Ashley Judd, una de las acusadoras de Weinstein, considera este "un acto de traición institucional", y así lo ha denunciado a los medios. Otras muchas celebridades del mundo de Hollywood han mostrado su desagrado ante esta situación.

Movimiento #MeToo

Harvey Weinstein fue condenado en febrero de 2020 en Manhattan por agredir sexualmente a la exasistente de producción Miriam Haley en 2006, y por violar a la aspirante a actriz Jessica Mann en 2013. Los cargos por los que fue condenado fueron agresión de primer grado y violación en tercer grado. Los jurados lo absolvieron de otros cargos.

La condena de Weinstein fue considerada como una de las impulsoras del movimiento #MeToo, en el que las mujeres han acusado a cientos de hombres en entretenimiento, medios, política y otros ámbitos de mala conducta sexual. "La decisión de hoy es un gran paso atrás en la defensa de los derechos humanos por actos de violencia sexual", ha lamentado Douglas Wigdor, abogado que representó a ocho de los acusadores de Weinstein. "Requerirá que las víctimas soporten otro juicio", ha subrayado además.

Algunos estados, incluyendo Nueva York, respondieron al movimiento #MeToo aprobando leyes que permiten a las mujeres presentar demandas civiles por daños y perjuicios por mala conducta sexual que ocurrieron hace muchos años, incluso si los estatutos de limitaciones ya habían pasado.

Weinstein, cofundador del estudio de cine Miramax -cuyos hitmovies incluyeron 'Shakespeare in Love' y 'Pulp Fiction'-, se une al excomediante Bill Cosby al grupo de hombres a los que se les han retirado condenas por agresión sexual en el ámbito de este movimiento. Cosby fue condenado en 2018 por drogar y agredir a una mujer, pero su pena fue revocada tres años después por el tribunal de Pensilvania.

