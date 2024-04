Una joven se examina para entrar en Harvard y otras 27 universidades y es aceptada en todas

Malena Galetto tiene sólo 17 años pero ya se le augura un futuro profesional más que prometedor. Esta estudiante argentina-estadounidense ha logrado una verdadera hazaña a la que solo pueden aspirar unos pocos: ser aceptada en las 28 universidades a las que había aplicado.

Actualmente, estudia en Bronx High School of Science, uno de los mejores colegios públicos de Nueva York, y sueña con ser de mayor Presidenta o Secretaria de Estado. Se encuentra en la recta final del curso, que termina en junio, tras lo que le espera la ansiada etapa universitaria para la que viene preparándose de forma super intensiva desde hace ya un año.

Malena se presentó a las pruebas para acceder a un total de 28 universidades, algunas de ellas vía zoom porque se encuentran en otras ciudades. Entre ellas, estaban las ocho más importantes de los Estados Unidos, las que integran el elitista grupo "Ivy League" de excelencia universitaria: Harvard, Princetown, Columbia, Pennsylvania, Cornell, Yale, Dartmouth y Brown.

"Empecé en agosto a postularme para, también intentar conseguir una beca financiera, porque mis padres no pueden pagarlas y tuve la suerte de entrar no sólo en el top-eight sino en las 28", cuenta la propia Malena al medio 'Clarín'. La joven ha sido aceptada en todas las universidades a las que postuló, una verdadera hazaña que este año alcanzaron sólo 4 estudiantes de entre más de 7 millones de todo el mundo.

Días y noches de tensión y nerviosismo

Pero, aunque ella lo cuente como algo normal, lo cierto es que no ha sido fácil. Ha habido días y noches de tensión, nerviosismo y llanto en la casa familiar de los Galletto durante estos meses previos.

"Para aplicar a una universidad de prestigio, tenés varios requisitos, entre ellos haber rendido y aprobado el SAT, algo imprescindible", dice Malena. El Scholastic Assessment Test (SAT) se trata de una prueba específica para evaluar las habilidades académicas de los estudiantes que quieren aplicar y que ayudan a las universidades en Estados Unidos a tomar decisiones sobre la admisión de alumnos.

"Escribí más de setenta ensayos que presenté en las universidades en las que apliqué. Fue un período muy complejo y estresante, en el que no me tomé vacaciones ni casi tuve días libres porque tenía que estudiar, investigar y rendir... Por suerte me fue bien en los lugares en los que apliqué para poder ingresar", cuenta Malena.

"Es para celebrarlo"

La gente que la conoce dice que Malena es tímida y vergonzosa pero "una pequeña sabionda y una estudiante voraz, que sólo piensa en abarcar la mayor cantidad de saber posible". La Física es una de sus asignaturas preferidas ya que dice sentir "pasión por temas como la historia del universo o del estudio de las partículas elementales que dieron comienzo a todo".

Sin embargo, la joven se muestra humilde ante los números que la posicionan como una de las mejores estudiantes de su generación. "A veces me cuesta creérmela, tengo una crianza humilde, de mucho sacrificio, pero creo que esto que me está pasando es para celebrarlo. Mi familia no sólo me apoya mucho, sino que el sacrificio que realiza es increíble, por eso siento que no le puedo fallar", señala Malena.

Soñar con un Nobel

A Karina, la madre de Malena, no le cabe más orgullo en el pecho. "Es todo pulmón lo de Male, esfuerzo, empeño y eso es muy meritorio. El padre y yo le inculcamos la lectura, el estudio, pero nunca imaginé que estuviera criando a una geniecilla."

La madre confiesa que le sorprendió enormemente su hija el otro día cuando se le acercó mientras preparaba el desayuno y le dijo: "Ma, quiero ganar un premio Nobel". De hecho, a su escuela del Bronx se le conoce como una "fabrica de premios Nobel" ya que ocho ex alumnos obtuvieron el Nobel en Física o Química, justamente la especialidad en la que destaca Malena.

"Yo le respondí que iba por el buen camino, pero que no se obsesione", dice Karina.

