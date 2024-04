Un bebé muere aplastado por un coche después de que lo confundieran con un perro muerto

Una trágica confusión ha acabado en fatalidad en la localidad argentina de José C. Paz, en Buenos Aires. Allí, la conmoción de esta noticia ha sacudido a sus habitantes: un vecino encontró a un bebé abandonado en la calle y que luego fue atropellado por un coche que le aplastó la cabeza y acabó con su vida.

El suceso tuvo lugar a plena luz del día, en la esquina de la escuela número 13, en las calles Corbeta Uruguay y Valentín Alsina, según informa el medio local 'Diario 13 San Juan'. En ese punto dejaron al recién nacido, dentro de una bolsa de plástico y cubierto por una sudadera.

Como esta es una zona en la que suelen abandonar perros muertos, el individuo no hizo caso a aquel 'bulto', por lo que pasó de largo. Según relata el mencionado medio, al no retirar la bolsa del lugar, todo parece indicar que un perro se encontró con ella y la arrastró a la carretera, donde accidentalmente y al no poder esquivarlo, uno de los coches que circulaban le pasó por encima.

"Nunca imaginé que iba a ser una criatura"

"Yo salgo todas las mañanas a caminar y la bolsa esa la vi el martes pero como acá vienen los carritos y tiran basura y perros muertos. Antes yo quemaba todo, ahora está un poco calmado", explicó el vecino al canal de televisión argentino A24.

No fue hasta un día después, el miércoles por la tarde, cuando se enteró del contenido de la bolsa. "Ayer, alrededor de las 17, estaba en el sillón tomando mate, vi unos policías y después me entero que habían encontrado a un bebé muerto. Yo vi la bolsa, pero nunca imaginé que iba a ser una criatura", añadió consternado en la misma entrevista.

