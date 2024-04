Arrestan a una niñera por la muerte cerebral de un bebé de dos meses tras una brutal paliza

Un mujer que ofrecía sus servicios como niñera para cuidar niños, a pesar de no tener licencia para ejercer como tal, ha sido arrestada por la Policía de Grand Island, en Nebraska (EEUU). Está acusada de provocar lesiones graves a un bebé de dos meses que estaba bajo su cuidado. El recién nacido se encuentra en muerte cerebral.

Bianca Rivera Lima, de 27 años, es la detenida, que ahora mismo está en la cárcel del condado de Hall. La agentes de policía se personaron en el lugar de los hechos, el 300 de East 16th de Grand Island, después de que les avisaran de que un niño pequeño no respiraba, según ha informado KSNB, cadena de la NBC que opera en ese estado de EEUU.

Tras acudir al domicilio, encontraron al niño con pulso débil, por lo que fue trasladado de urgencia a CHI Health St. Francis y luego, en avión, al Children’s Hospital en Omaha debido a que su estado era crítico.

Las lesiones se deben a un incidente violento

El capitán de la Policía, Dean Elliot, ha explicado que que el niño tiene un traumatismo craneoencefálico grave, incluida una hemorragia cerebral debido a un incidente violento. Es decir: está en muerte cerebral. Unas lesiones que los médicos creen que fueron intencionales y el resultado de fuertes sacudidas o golpes.

"El niño estaba en una guardería, no en un negocio. Simplemente, alguien que cuidaba a un par de niños de la familia mientras estaban en el trabajo", ha expuesto el capitán Elliot, quien, además ha añadido que no cree que el menor sobreviva.

Según las autoridades, además del bebé, también estaban en la casa de Rivera Lima su hijo y otro niño que estaba bajo su cuidado. Es por eso que la mujer ha sido detenida como sospechosa de golpear o sacudir muy fuerte al bebé. Está acusada de abuso infantil que resultó en lesiones corporales graves, un cargo que podría cambiar si finalmente el niño muere.

