Zoido: "Los Mossos pidieron ayuda a la Guardia Civil y la Policía Nacional a primera hora de la mañana"

Juan Ignacio Zoido ha defendido la actuación de la Guardia Civil y de la Policial Nacional en Cataluña, aunque se han dado imágenes que no le hubieran "gustado" ver para cumplir con el requerimiento de que el referéndum no se podía celebrar. No obstante, ha matizado, que también ha habido 19 heridos de la Policía Nacional y 20 de la Guardia Civil, por lo que, a su juicio, se ha ejercido contra ellos una violencia que "no tenía lugar" y ha responsabilizado al presidente de la Generalitat y a su equipo de Gobierno.

En cualquier caso, el ministro del Interior ha reiterado que la fuerza ejercida contra los partidarios del referéndum ha sido proporcional porque la resistencia que se ejercía era pasiva en algunos casos, pero activa en otros. Además, el objetivo no era la gente, sino el material del referéndum y ellos tenían que cumplir la orden.

Además, señala que tan sólo en una ocasión de todas las acciones que tuvieron lugar este domingo se emplearon materiales antidisturbios, pero fue para que las fuerzas de seguridad pudieran salir de la situación porque les estaban tirando vayas. "Los dispositivos no se ordenan por una autoridad política", ha enfatizado preguntado sobre si sabiendo lo que ocurrió se hubiera actuado de otra manera, aunque confiesa que "daba un sentido y una imagen muy triste", recordando la imagen del padre con el niño a hombros. "Existe el derecho a votar, pero dentro de la ley", ha reiterado parafraseando el mensaje del Gobierno.

"Será la autoridad judicial la que determine si los Mossos han cumplido las órdenes"

En cuanto a la actuación de los Mossos d'Esquadra, el mandatario señala que actuaron conforme a los requerimientos legales y será la autoridad judicial la que deba determinar si han cumplido o no con las órdenes. Espera, no obstante, que "estén a la altura de las circunstancias" y lamenta que no hubiera una mayor coordinación. Confirma, además, que pidieron ayuda a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para poder trabajar cuando ya había amanecido, aunque no ha asegurado la hora concreta.

En relación con el dispositivo de refuerzo de la Guardia Civil y la Policía Nacional, Zoido ha anunciado que permanecerá hasta que "sea necesaria la presencia allí para mantener el Estado de derecho en Cataluña". Además, confirma que no ha tenido comunicación directa con el mayor Trapero.

En cuanto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha evitado pronunciarse y se ha mostrado prudente, aunque asegura que el Estado está dispuesto para que el orden de la ley "se mantenga en Cataluña". "No hay más remedio que mantener la legalidad vigente, la división de poderes y el Estado de derecho tiene que primar en España", ha zanjado.