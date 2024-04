Sánchez aspiraría a la presidencia del Consejo Europeo si finalmente dimite, según apuntan medios europeos

La incertidumbre por el futuro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega a pocas semanas de las elecciones europeas del 9 de junio. Y de nuevo, este viernes, algunos medios apuntan a la posibilidad de que Sánchez ocupe un alto mando en Bruselas. Los socialistas europeos, después de las elecciones aspiran a conseguir uno de los cargos más importantes: la Presidencia del Consejo.

Para ese deseado cargo ya sonaban numerosos nombres, como la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, o el portugués António Costa. Ahora se suma también el nombre de Pedro Sánchez. Lo cierto es que son tan solo quinielas ya que ahora mismo no hay contacto directo con el presidente español. Anteriormente en Europa hemos vivido dimisiones de otros primeros ministros tanto por cuestiones personales como investigaciones judiciales.

Esta decisión de Sánchez de pausar su agenda y meditar si dimite ha generado sorpresa en Bruselas. Desde la Comisión Europea no han hecho comentarios sobre lo ocurrido y esperan al lunes. "No tenemos ningún comentario. Es estrictamente un asunto interno español", señaló el portavoz de la Comisión.

Con el portavoz coincidió después la portavoz adjunta de la Comisión Europea, Arianna Podesta, al ser interrogada sobre la misma cuestión. Y mantuvo la misma postura cuando fue preguntada sobre la polarización de la vida política y judicial española en la rueda de prensa diaria de esta institución. "Es un asunto interno", zanjó.

En la misma línea se expresaron fuentes del equipo del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Recordaron que nunca comentan oficialmente las decisiones o anuncios en los Estados miembros de la Unión Europea. No obstante, señalaron que el ex primer ministro belga siente mucho respeto y simpatía por Sánchez, y comprende el alto precio que uno tiene que pagar cada vez más para seguir una carrera política.

Pedro Sánchez explicó en su carta que "llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes y tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa". La carta del jefe del Ejecutivo llega después de la "operación de acoso y derribo" que ha denunciado que sufre su mujer. Este miércoles conocimos que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra la mujer del Presidente tras la denuncia interpuesta por la organización ultraderechista Manos Limpias.

El juzgado investigará a Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. Antes de emitir esta carta, Pedro Sánchez se había pronunciado y aseguraba que "a pesar de todo", él sigue creyendo en la Justicia española. "En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país, en su autonomía y en su independencia", declaraba el líder socialista, con un gesto muy serio, a la pregunta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

