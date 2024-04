El PSC ganarías las elecciones catalanas y ERC y Junts lucharán por la segunda posición, según el CIS catalán

El Partido Socialista Catalán, liderado por Salvador Illa, sería el ganador de las elecciones en Cataluña el próximo 12 de mayo. La lucha por conseguir ser el segundo partido vencedor en los comicios se disputaría entre ERC y Junts, aunque con una ligera ventaja para los republicanos, según la encuesta electoral publicada por el llamado 'CIS catalán', el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat.

La campaña electoral ya ha comenzado. Los líderes tratarán de conseguir el voto de los ciudadanos indecisos antes de que tengan que acudir a los colegios electorales a depositar su voto.

¿Cómo quedaría el reparto de escaños?

La encuesta se ha publicado este viernes 26 de abril, aunque se llevó a cabo entre el 11 y 22 de abril, antes de que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, comunicara mediante una carta a la ciudadanía que necesitaba parar y reflexionar sobre su continuidad o no al frente del Ejecutivo.

De momento, se desconoce si esa decisión afecta al voto de los electores de las elecciones en Cataluña, habrá que esperar a próximos sondeos electorales.

Salvador Illa (PSC) vencería las elecciones al Parlament catalán con 40-47 escaños, y ERC (31-37) y Junts (28-34) se disputarían la segunda plaza, con ventaja para los republicanos, según el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat.

El PPC lograría entre 8 y 12 diputados, Vox entre 5 y 9, la CUP entre 4 y 8, En Común Podemos entre 3 y 6 y la Aliança Catalana de Sílvia Orriols podría entrar en el Parlament con hasta dos escaños, mientras que Ciutadans quedaría fuera.

En cuanto a la estimación de voto -válido-, el PSC sería el partido político más votado en Cataluña (entre 28 y 32%); seguido de ERC (20-24%) y Junts+ (18-22%).

¿Y si nadie obtiene la mayoría absoluta? Posibles pactos electorales

En el caso de que ningún partido consiga la mayoría absoluta, los líderes tendrán que pactar y llegar a acuerdos entre ellos para formar gobierno. Estas son las preferencias de pactos entre los votantes encuestados:

Votantes socialistas: la opción más mencionada es ERC. Por su parte, el PSC es la opción preferida por los votantes de Comuns Sumar.

Los que votarán Junts+ y la CUP prefieren un acuerdo con ERC.

Los votantes de ERC están divididos entre ir con Junts y los que se inclinarían por el PSC.

Los electores de Vox elegirían al PP

Los votantes del PP no indican a nadie.

Los que votan a Aliança Catalana preferirían pactar con Junts.

El líder socialista catalán ya advertido este viernes que no será investido presidente de Cataluña con los votos del Partido Popular (PP).

"Señor Aragonès, debe ser de los pocos ciudadanos de Cataluña y de España que no conoce las profundísimas diferencias que tenemos con el PP", ha expresado Salvador Illa, que ya había asegurado con anterioridad que pactar con el PP no era su "prioridad". Sin embargo, no descarta llegar a acuerdos "puntuales" con el PP.

Junts tendrá que movilizar a su electorado

Si Junts, el partido de Carles Puigdemont, quiere ganar a ERC y conseguir la segunda posición tiene que movilizar a su electorado para que acuda a las urnas. Según la encuesta electoral, las personas encuestadas que tienen mayor intención de ir a votar son de votantes de Comuns Sumar, PSC y ERC. Más abajo se encuentra Junts.

En cambio, entre las que votarán el PP y Aliança Catalana la probabilidad media de ir a votar es menor. Independientemente de a qué partido se vote, se espera una alta movilización de los ciudadanos catalanes en las elecciones y la probabilidad de participar es de un 8 sobre 10.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com