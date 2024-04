Medios europeos sugieren la posibilidad de que Pedro Sánchez ocupe un alto cargo en la Unión Europea si dimite

La Comisión Europea no se ha pronunciado sobre las últimas actuaciones de Pedro Sánchez. Ha decidido no pronunciarse sobre la decisión del presidente de reflexionar sobre su continuidad o no al frente del Gobierno porque considera el asunto "estrictamente" interno.

"No tenemos ningún comentario. Es estrictamente un asunto interno español", ha declarado este jueves el portavoz del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer, al ser preguntado por la carta publicada el pasado miércoles. Con él coincidió después la portavoz adjunta de la Comisión Europea, Arianna Podesta, al ser interrogada sobre la misma cuestión. Y mantuvo la misma postura cuando fue preguntada sobre la polarización de la vida política y judicial española en la rueda de prensa diaria de esta institución. "Es un asunto interno", zanjó.

En la misma línea se expresaron fuentes del equipo del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Recordaron que nunca comentan oficialmente las decisiones o anuncios en los Estados miembros de la Unión Europea. No obstante, señalaron que el ex primer ministro belga siente mucho respeto y simpatía por Sánchez, y comprende el alto precio que uno tiene que pagar cada vez más para seguir una carrera política.

Algunas especulaciones

Aunque Bruselas guarda silencio y no se han producido reacciones oficiales más allá de las anteriormente comentadas, sí están circulando especulaciones sobre el futuro de Pedro Sánchez. Un futuro, que quizá esté en Europa. Medios europeos han sugerido la posibilidad de que el presidente del Gobierno pueda ocupar un alto cargo en la Unión Europea en caso de que finalmente dimita de su actual puesto.

En los periódicos internacionales la palabra más repetida es dimitir, que está prácticamente en todos los titulares. "Pedro Sánchez considera dimitir", es lo más encontrado. A la palabra dimitir le sigue la palabra investigación. Por ejemplo, el diario francés 'Le Monde' escribe: "Tras la apertura de la investigación contra su esposa, Pedro Sánchez amenaza con dimitir". "¿De verdad va a dimitir Pedro Sánchez?" se pregunta el periódico alemán 'Franfurter Alguemaine'.

La carta de Sánchez

El presidente del Gobierno español se dirigió el pasado miércoles a toda la ciudadanía en una misiva que hizo pública a través de la red social X (antes Twitter). En ese escrito comunicó su decisión de anular su agenda hasta el lunes y reflexionar sobre su continuidad en la Moncloa.

Lo hizo después de de que un juzgado de Madrid abriera una investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras la denuncia del sindicato de ultraderecha Manos Limpias.

En su carta, el jefe del Ejecutivo lamenta el ataque "sin precedentes" contra su esposa y se pregunta si merece la pena seguir soportando esta situación. Una pregunta a la que se responde asegurando que no lo sabe y, por ello, señala que necesita "parar y reflexionar" con su esposa, de la que reconoce estar "profundamente enamorado".

