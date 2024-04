Posible dimisión de Pedro Sánchez, última hora en directo: La Fiscalía pide archivar la causa judicial contra Begoña Gómez

El líder del Partido Popular ha dicho ante los medios hace unos momentos que Pedro Sánchez "como quien se va de puente porque no le dan suficientemente la razón". Ha añadido que "no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade" y por eso señala que "ser presidente es algo más serio: es mirar por los demás en lugar de hacerlo continuamente por sí mismo".