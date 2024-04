Dardo de Aragonès a Pedro Sánchez: "Yo también estoy enamorado de mi mujer pero no abandono cuando la ultraderecha ataca"

Arranca la campaña electoral de las elecciones catalanas 2024, una campaña atípica. Con un candidato en el exilio, el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont y eclipsada por la última decisión del presidente del Gobierno de España, que se ha tomado cinco días para decidir si continúa en el cargo.

El candidato del Partido Socialista Catalán, Salvador Illa, ha querido mandar un mensaje de apoyo a Sánchez: "Pedro, estamos contigo", pero no ha sido el único que se ha dirigido al presidente del gobierno, también lo han hecho sus socios independentistas. Con un mensaje no tan amable, Pere Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha bromeado: "Yo también estoy profundamente enamorado de mi mujer" y le ha echado en cara sus días de reflexión: "yo no abandono cuando la ultraderecha ataca. Planto cara, siempre de pie".

El presidente catalán ha apuntado que él también ha sido objeto de querellas sin fundamento: "Mi Manos Limpias se llama CNI, que estuvo durante año y medio monitorizando mi teléfono". Además, ha desliza que la intención del PSOE es que la campaña de las elecciones en Cataluña pivote sobre la figura de Sánchez para no tener que dar explicaciones sobre el caso Koldo. "Como si se habla de una cosa se deja de hablar de otra, no se habla de casos de corrupción", ha indicado.

En este acto también ha intervenido Oriol Junqueras, presidente de ERC, para dar su opinión sobre la decisión de Pedro Sánchez. Ha asegurado que le "cuesta mucho" entender cómo puede ser que Sánchez necesite cinco días para saber "si tiene ganas de seguir trabajando" para los españoles. "No he visto nunca a nuestra gente tomándose cinco días, ni cinco horas, ni cinco minutos ni cinco segundos. Saben que no se pueden permitir el lujo de dudar", ha añadido.

Pero el mensaje más crítico ha sido el de Carles Puigdemont: "Conocemos mucho mejor que ellos de qué va la justicia española. Y por tanto como los conocemos, salimos llorados de casa". La candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, reclama a Pedro Sánchez que resista para "plantar cara a la derecha y extrema derecha...".

Detalles de la campaña de las elecciones en Cataluña

La campaña del Partido Socialista Catalán, que parte en las encuestas como favorito para ganar las elecciones en Cataluña, ha comenzado en Sabadell mientras que ERC, el partido de Aragonés que se juega seguir al frente de la Generalitat, ha dado el pistoletazo de salida desde Barcelona.

ERC se disputa el segundo puesto con Puigdemont, al frente de Junts, que ha comenzado su campaña al sur de Francia, donde hará todos los mítines. Por su parte la CUP apuesta por Laia Estrada y buscan volver a ser decisivos para formar un gobierno independentista.

La campaña de Vox ha comenzado desde la Sagrada Familia con su candidato, Ignacio Garriga, y la del Partido Popular en Castelldefels con Alejandro Fernández como candidato. Carlos Carrizosa, al frente de Ciudadanos, ha afirmado que son "el voto útil para plantar cara al separatismo" confrontando así de forma directa al independentismo, pero, por el momento quedan 16 días por delante hasta la cita con las urnas el próximo 12 de mayo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com