La carta a sus vecinos de un alcalde de la España vaciada. "Si Pedro Sánchez dimite, yo dimito"

Con el presidente del Gobierno comparte únicamente el nombre, Pedro, pero hasta ahí los puntos en común. El alcalde de Villarmentero de Campos, un pequeño pueblo de la provincia de Palencia, se ha convertido en noticia al emular al jefe del ejecutivo publicando una carta a la ciudadanía en la que se plantea dejar el cargo tras nueve años en el ayuntamiento exponiendo sus motivos.

Pedro Burgos, así se llama, también anunciará el lunes si continúa en su cargo tras tomarse cuatro días de reflexión.

En la misiva dirigida a sus vecinos explica que cualquier alcalde de pueblo tiene más razones que Pedro Sánchez para dimitir. "No cobro nada por ser alcalde de mi municipio, ni por desplazarme a reuniones, ni por usar mi móvil. No cobro tampoco por mi tiempo, mi dedicación a los vecinos del municipio. No cobro comisiones por madrugar el día después de la fiesta patronal para barrer la plaza y adecentarla antes de la procesión de San Martín. No cobro por ir a reuniones a Diputación ni a la Mancomunidad de Aguas del Otero", explica en la carta que se ha hecho viral a través de las redes sociales.

Una rabieta de chiquillo; no hay que hacerle caso

Pedro Burgos quiere visibilizar de este modo el día a día de los alcaldes de la España vaciada. "Nosotros somos los que sufrimos más estrés y lo que llevamos todos esos problemas a casa, eres alcalde 24 horas y lo haces todo por amor a tus vecinos", explica.

Agricultor de profesión, relativiza los motivos que han llevado a Pedro Sánchez a tomarse unos días de reflexión sobre su futuro. "Yo no le haría ni caso, como a un niño cuando te pide muchas cosas. Los niños miden hasta dónde pueden tirar de la cuerda. Y en el caso del presidente del Gobierno exactamente igual, no hay que hacerle caso, ya se le pasará el berrinche, que es por llamar la atención, seguro".

El lunes, la decisión

El alcalde de este pueblo palentino, a diferencia del presidente del Gobierno, no ha podido despejar su agenda de obligaciones, y reflexiona sobre su futuro al tiempo que atiende las necesidades del consistorio y de sus 22 vecinos censados.

Presume de gestión y explica que en poco tiempo se ha triplicado la población de la localidad. Y el próximo lunes, al igual que Pedro Sánchez, asegura que anunciará la decisión sobre su continuidad al frente de la corporación municipal.

"Dimitiré yo antes que él, seguro. Si dimite Pedro Sánchez dimito yo", asevera. La próxima semana conoceremos ambos desenlaces.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com