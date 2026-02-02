“Os pido disculpas por todo”: Pelin se despide de Ferit aceptando que su destino es estar con Seyran

En el puerto, frente a la pareja que tanto tiempo intentó separar, Pelin ha dicho unas palabras que nadie esperaba. “No quiero ser como mi madre. No me destrozaré la vida ni la de mis seres queridos con mi soledad”, ha reconocido emocionada.

A pesar de todo el daño causado, Pelin ha confesado que la conexión de Seyran y Ferit la ha hecho creer en el amor real: “Sé que iréis de la mano hasta vuestro último aliento. Os pido disculpas por todo”.

Seyran, que había llamado a Pelin para que distrajera a Ferit mientras atrapaban a Tarik y Sehmuz, ha escuchado conmovida cómo su antigua rival le pedía perdón. Por su parte, Ferit ha querido dejar claro que, aunque su historia de amor terminó, ella siempre será alguien fundamental en su vida. “Siempre hemos sido buenos amigos. El lugar que ocupas en mi pasado nunca cambiará”, le ha asegurado.

Pelin se ha marchado con la promesa de Ferit de que no guarda rencor y que siempre recordará sus momentos felices antes de que todo se complicara. Tras enterarse de la enfermedad de Seyran y ofrecerle su ayuda incondicional, Pelin les ha deseado una felicidad que ella ahora espera encontrar por sí misma.

Con este adiós, el triángulo entre Seyran, Ferit y Pelin se rompe para siempre, dejando el camino libre para que los protagonistas enfrenten juntos su batalla más difícil.