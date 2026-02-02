Antena3
Capítulo 489

El ultimátum de Andrés a María: o le da la nulidad o la denunciará por adulterio

El de la Reina pone contra las cuerdas a su mujer, o cede a darle la nulidad matrimonial o irá a la cárcel.

María

El De la Reina ha puesto contra las cuerdas a María confesándole que sabe todo sobre su aventura amorosa con Gabriel.

Él ha amenazado con denunciarla a las autoridades, si no le da la nulidad matrimonial; pero María le ha suplicado: “Ha sido un error, no volverá a pasar”.

Pero él, a estas alturas ya no cree nada de ella... Son muchas mentiras ya.

Así, le ha propuesto un trato para evitar la denuncia: “quiero que contactes con Mercader y consigas que la nulidad salga adelante”. María consiguió gracias a don Pedro que su nulidad se viera paralizada.

En el fondo, no es un trato en el que la amante de Gabriel pueda elegir, ya que Andrés le ha recordado: “María, tú decides: nulidad o la cárcel”.

¿Logrará María esquivar ir a prisión?

