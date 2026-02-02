Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 73

“¡Está enferma! ¡Se muere!”: Seyran cae inconsciente y Suna se lo confiesa todo a Ferit

La felicidad ha durado poco en la mansión. Mientras todos celebraban el regreso de Orhan, el cuerpo de Seyran ha dicho basta. La joven, que ha estado luchando sola contra una enfermedad mortal para no preocupar a Ferit, se ha desplomado ante todos.

Suna

Publicidad

Mientras observaba emocionada el reencuentro de Ferit y Orhan, Seyran ha tenido un momento de profunda reflexión. En su mente, ha repasado el amor que siente por su madre, por su padre y, sobre todo, por su hermana Suna, a quien espera verla "florecer" algún día.

Pero su pensamiento más fuerte ha sido para Ferit, reconociendo que él es su salvavidas desde el primer momento en que lo vio con aquella bandeja de baklavas. “Amo tanto la vida. No quiero morir”, se ha dicho para ella misma justo antes de que se le nublara la vista. En cuestión de segundos, las fuerzas le han fallado y todos han visto cómo se desplomaba, inconsciente, en mitad del salón.

Ferit y Suna han corrido hacia ella entre gritos. Al ver que no respiraba, el pánico se ha apoderado de Ferit, que gritaba su nombre sin consuelo. Ha sido entonces cuando Suna, rota por el dolor al ver que su hermana ya no podía más, ha soltado la verdad: “¡Está enferma! ¡Te lo estaba ocultando! ¡Se muere!”.

La confesión ha dejado a la familia paralizada. Mientras Ferit suplicaba que Seyran lo mirara y pedía una ambulancia a gritos, el regreso de Orhan ha quedado en un segundo plano. En un instante, la alegría se ha convertido en una carrera desesperada contra el reloj para salvar a Seyran.

Serpil

La hija de Frikiye llega a la empresa y chantajea a Ifakat con hundirla para siempre

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Suna

“¡Está enferma! ¡Se muere!”: Seyran cae inconsciente y Suna se lo confiesa todo a Ferit

Orhan

¡El milagro más esperado! Orhan reaparece vivo cuando todos le daban por muerto

Halis

“Nada puede destruir nuestra familia”: los Korhan dan caza a sus enemigos y demuestran su poder

Tarik
Capítulo 73

Seyran engaña a Tarik y lo deja en manos de Halis: “Prefiero morir antes que irme contigo”

Kazim
Capítulo 73

Zerrin ve la verdadera cara de Kazim y rompe con él tras una noche humillante

Ferit
Capítulo 73

El nuevo Ferit: el Conde Ziya lo respalda y lo convierte en un hombre temido

Ferit ha dejado atrás al joven rebelde para convertirse en un hombre peligroso. De la mano del Conde Ziya, el hijo de Orhan ha cambiado su imagen y ha recibido un amuleto que le otorga un respeto absoluto en el mundo del crimen.

Esme
Capítulo 73

¿Se dará cuenta Suna? La llamada más difícil de Esme mientras vive un infierno secuestrada por Tayyar

El hombre que ella creía que era su chófer y su protector, Maslum, ha resultado ser un psicópata llamado Tayyar. Tras secuestrarla en el coche y quitarle el móvil, la ha encerrado en una casa donde la mantiene bajo vigilancia.

Gabriel

Oriol Tarrasón sobre la evolución de Gabriel en la nueva temporada: "Ha conseguido todo por lo que llegó a casa de la Reina"

María y Andrés en el capítulo 492 de Sueños de Libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: ¡Cárcel o nulidad matrimonial! Andrés pondrá contra las cuerdas a María

Halis prepara una noche decisiva para su familia en Una nueva vida

“Todo en la vida tiene su compensación”: Halis prepara una noche decisiva para su familia en Una nueva vida

Publicidad