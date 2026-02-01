“Todo en la vida tiene su compensación”: Halis prepara una noche decisiva para su familia en Una nueva vida

Halis reúne a toda su familia para una cena muy especial. Tras semanas marcadas por el dolor, la pérdida y las dudas que rodean la muerte de Orhan, el patriarca decide tomar la palabra.

Con todos sentados a la mesa, Halis habla de equilibrio, de compensaciones y de lo que la vida devuelve incluso después de los golpes más duros. Pero pronto deja claro que no es una cena cualquiera. Hay algo que lleva tiempo guardando, un secreto que ha ocultado por seguridad y que, por fin, está dispuesto a compartir.

Sus palabras desconciertan a todos. Advierte que puede provocar enfado, que no contará toda la verdad, pero también promete una felicidad que, según él, no se puede describir con palabras.

¿Qué secreto guarda Halis? ¿Tiene que ver con Orhan? ¿Está a punto de cambiarlo todo? No te pierdas Una nueva vida, esta noche a las 22:00 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.