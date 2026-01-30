“Es hora de que demuestre mi poder”: Halis toma el control en el próximo capítulo de Una nueva vida

En el próximo capítulo de Una nueva vida, Ferit da un paso que puede cambiar su destino para siempre. El conde Ziya aparece con una propuesta inesperada que lo pone entre la espada y la pared. Es la oportunidad de entrar en una guerra mucho más grande y peligrosa de lo que imagina.

Mientras tanto, Latif le cuenta a Halis que su nieto ha pasado todo el día con su enemigo. Algo se está moviendo a escondidas y el patriarca ya no piensa mirar hacia otro lado. En un enfrentamiento muy tenso con su abuelo, Ferit le dice que ya no tiene miedo y se aleja de él: “Esta es mi lucha ahora”. El joven solo busca venganza por la muerte de su padre y está dispuesto a todo.

Pero Halis Korhan no se va a quedar quieto. Lejos de frenar a su nieto, decide dar un paso al frente para demostrar quién tiene de verdad el control: “Es hora de que demuestre mi poder. Mañana terminará todo”. Con esta frase, Halis sentencia el destino de todos. Las cartas están sobre la mesa y nada volverá a ser igual en la familia.

