¿Cuánto saben los actores de Perdiendo el juicio sobre la Constitución española?

Aprovechando el estreno de Perdiendo el juicio, preguntamos a sus actores protagonistas cuánto saben realmente sobre la Constitución española. El resultado ha sido claro: han arrasado con sus respuestas y han demostrado estar muy puestos en materia.

Elena Rivera, Manu Baqueiro y Miquel Fernández han aceptado el reto a pesar de la dificultad. Entre las preguntas, algunas nada sencillas: ¿Cuántos artículos tiene la Constitución?, ¿Cuántas veces se ha reformado?, o ¿Cuántas mujeres participaron en su elaboración? Un reto que dio lugar a respuestas rápidas… y también a momentos divertidos. “Es que tú has estudiado Derecho”, bromeaba Miquel Fernández dirigiéndose a Manu Baqueiro tras una de sus acertadas respuestas.

Elena también estaba puesta y acertaba muchas de las preguntas "¡Qué buena es Amanda!", señalaba la actriz.

Risas, complicidad y conocimiento se mezclan en este juego que pone de manifiesto el buen ambiente entre los actores y su implicación con una serie muy ligada al mundo jurídico. Perdiendo el juicio llegará muy pronto a Antena 3, y mientras tanto, sus protagonistas demuestran que están más que preparados para moverse dentro y fuera de los tribunales. ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!