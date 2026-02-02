Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 489 de Sueños de libertad; 2 de febrero: Pablo Salazar, muy nervioso al enterarse de la llegada de Marisol

Mientras Marisol ha llegado a Toledo; Rodrigo, el novio de Valentina intenta conseguir información sobre ella.

Pablo Salazar

Publicidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

En la colonia, Carmen y Claudia tratan de acercarse a Valentina. ¡Y consiguen hacer un plan juntas! ¡Van a ir al teatro!

Miguelse ha reencontrado con Marisol, una persona del pasado de la familia, especialmente de su padre. Y se ha decidido a conquistarla... ¿qué va a hacer Pablo?

Cloe le ha ocultado a Valentina que un hombre ha preguntado por ella: ¡es Rodrigo! ¡ Su novio!

Él, muy insistente, le ha pedido a Cloe un encuentro para hablar de ella. ¿Qué querrá decirle?

Andrés le da un ultimátum a María: o le da la nulidad matrimonial o cárcel. ¿Qué pasará?

Vuelve a ver el capitulazo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Pablo Salazar

Capítulo 489 de Sueños de libertad; 2 de febrero: Pablo Salazar, muy nervioso al enterarse de la llegada de Marisol

María

El ultimátum de Andrés a María: o le da la nulidad o la denunciará por adulterio

Valentina

¡Valentina tiene un ataque de pánico! Teme que su exnovio o su madre den con ella

Cloe
Capítulo 489

Rodrigo llama a Cloe para preguntarle por Valentina … ¡y quiere quedar con ella!

Marisol
Capítulo 489

Miguel se encuentra con Marisol en Toledo... ¡la amante de su padre!

Alya en En tierra lejana
Muy pronto

"Que se case": la condición que cambiará la vida de Alya en En tierra lejana

Una mujer dispuesta a luchar por su hijo, una familia dividida por el poder y un amor que surge donde no debería: así será la nueva serie que está a punto de llegar a Antena 3

Laura Rozalén es Marisol, la amante de Pablo Salazar
Nuevo personaje

Laura Rozalén es Marisol, una misteriosa mujer que amenaza con desestabilizar a Pablo Salazar en Sueños de libertad

Marisol, el amor platónico de Miguel, llega con las intenciones claras a Toledo: recuperar a Pablo.

Bahar en Renacer

La cuenta atrás para detener la boda de Uras comienza esta noche en Renacer

Suna

“¡Está enferma! ¡Se muere!”: Seyran cae inconsciente y Suna se lo confiesa todo a Ferit

Orhan

¡El milagro más esperado! Orhan reaparece vivo cuando todos le daban por muerto

Publicidad