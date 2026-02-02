Resumen
Capítulo 489 de Sueños de libertad; 2 de febrero: Pablo Salazar, muy nervioso al enterarse de la llegada de Marisol
Mientras Marisol ha llegado a Toledo; Rodrigo, el novio de Valentina intenta conseguir información sobre ella.
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...
En la colonia, Carmen y Claudia tratan de acercarse a Valentina. ¡Y consiguen hacer un plan juntas! ¡Van a ir al teatro!
Miguelse ha reencontrado con Marisol, una persona del pasado de la familia, especialmente de su padre. Y se ha decidido a conquistarla... ¿qué va a hacer Pablo?
Cloe le ha ocultado a Valentina que un hombre ha preguntado por ella: ¡es Rodrigo! ¡ Su novio!
Él, muy insistente, le ha pedido a Cloe un encuentro para hablar de ella. ¿Qué querrá decirle?
Andrés le da un ultimátum a María: o le da la nulidad matrimonial o cárcel. ¿Qué pasará?
