Capítulo 489 de Sueños de libertad; 2 de febrero: Pablo Salazar, muy nervioso al enterarse de la llegada de Marisol

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

En la colonia, Carmen y Claudia tratan de acercarse a Valentina. ¡Y consiguen hacer un plan juntas! ¡Van a ir al teatro!

Miguelse ha reencontrado con Marisol, una persona del pasado de la familia, especialmente de su padre. Y se ha decidido a conquistarla... ¿qué va a hacer Pablo?

Cloe le ha ocultado a Valentina que un hombre ha preguntado por ella: ¡es Rodrigo! ¡ Su novio!

Él, muy insistente, le ha pedido a Cloe un encuentro para hablar de ella. ¿Qué querrá decirle?

Andrés le da un ultimátum a María: o le da la nulidad matrimonial o cárcel. ¿Qué pasará?

Vuelve a ver el capitulazo en atresplayer.