Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María y Gabriel en apuros por la denuncia de adulterio

La mujer de Andrés le pondrá al tanto de la situación... ¿va a denunciarle Begoña a él también?

Gabriel

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Los desplantes de María a Manuela seguirán más que nunca... ¿por qué trata así a la gobernanta?

Marta se dará cuenta de que María ha malmetido con Julia... ¿se enfrentará a ella?

Tasio se ofrecerá a su padre para trabajar con él en su nuevo negocio, no quiere dejarle solo.

En la cantina, Salva imvitará a Claudia a cenar, y ella aceptará muy feliz. ¿Cómo irá su cita?

Por su parte, María le contará a Gabriel que Andrés tiene pruebas de su infidelidad y está dispuesto a denunciarla. ¿Hará lo mismo Begoña con él? ¡Están en serios apuros!

Adelántate al capitulazo en atresplayer.

