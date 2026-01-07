Seyran convierte su amor por Ferit en arte: el tierno momento que esconde su triste verdad

Seyran ya no quiere más discusiones ni más dramas. Solo quiere estar con Ferit, mirarlo y respirar tranquila. Por eso, en la intimidad de su habitación, le ha pedido que pose para hacerle un retrato.

Ferit se lo ha tomado como un juego bonito. Se ha sentado, se ha dejado mirar y le ha seguido la broma. Pero para Seyran no era solo un dibujo. Mientras movía el lápiz, estaba guardándose a Ferit en la memoria, detalle a detalle, como si necesitara recordarlo siempre.

Porque Seyran carga con un secreto. Está enferma. Y cada vez que intenta decírselo, se le atascan las palabras. Lo ve delante, tranquilo, sonriendo y no se atreve a romperle ese momento.

Para ella, el arte siempre ha sido su escape, pero esta vez el retrato es también su confesión. Pero, ¿tendrá fuerzas para contarle la verdad antes de que sea demasiado tarde?