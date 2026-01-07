Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

#Seyfer

Seyran convierte su amor por Ferit en arte: el tierno momento que esconde su triste verdad

En la intimidad de su habitación, Seyran se refugia en los pinceles para capturar la esencia de Ferit. Un momento de paz que esconde la cuenta atrás de una enfermedad que amenaza con separarlos.

Seyran convierte su amor por Ferit en arte: el tierno momento que esconde su triste verdad

Publicidad

Seyran ya no quiere más discusiones ni más dramas. Solo quiere estar con Ferit, mirarlo y respirar tranquila. Por eso, en la intimidad de su habitación, le ha pedido que pose para hacerle un retrato.

Ferit se lo ha tomado como un juego bonito. Se ha sentado, se ha dejado mirar y le ha seguido la broma. Pero para Seyran no era solo un dibujo. Mientras movía el lápiz, estaba guardándose a Ferit en la memoria, detalle a detalle, como si necesitara recordarlo siempre.

Porque Seyran carga con un secreto. Está enferma. Y cada vez que intenta decírselo, se le atascan las palabras. Lo ve delante, tranquilo, sonriendo y no se atreve a romperle ese momento.

Para ella, el arte siempre ha sido su escape, pero esta vez el retrato es también su confesión. Pero, ¿tendrá fuerzas para contarle la verdad antes de que sea demasiado tarde?

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Seyran convierte su amor por Ferit en arte: el tierno momento que esconde su triste verdad

Seyran convierte su amor por Ferit en arte: el tierno momento que esconde su triste verdad

Bahar devuelve la fuerza a Umay y Parla con una lección de vida: “Nadie puede arrebataros vuestro honor"

Bahar devuelve la fuerza a Umay y Parla con una lección de vida: “Nadie puede arrebataros vuestro honor"

El amargo reproche de Bahar a Evren: "Lo que luchaste por mí no fue suficiente"

El amargo reproche de Bahar a Evren: "Lo que luchaste por mí no fue suficiente"

¿Se han acostado Bahar y Harun?
Renacer 6 de enero

Una noche de alcohol, una confesión y una sorpresa al amanecer: ¿se han acostado Bahar y Harun?

Uras y Maral dinamitan el cumpleaños de Umay: "Ya no hay obstáculos entre nosotros"
Renacer 6 de enero

Uras y Maral dinamitan el cumpleaños de Umay: "Ya no hay obstáculos entre nosotros"

Naz se victimiza ante Bahar y Evren y logra su propósito: que todos duden de él
Renacer 6 de enero

Naz se victimiza ante Bahar y Evren y logra su propósito: que todos duden de él

Evren, que ya no puede más con las sospechas que lo atormentan, ha decidido enfrentarse a Naz delante de Bahar y Rengin. Aunque sabemos perfectamente que Naz le engañó y que se quedó embarazada por inseminación en Chipre, ella ha preferido callarse.

Harun, ante la decisión más difícil de su vida: ¿justicia para Evren o el camino libre con Bahar?
Renacer 6 de enero

Harun, ante la decisión más difícil de su vida: ¿justicia para Evren o el camino libre con Bahar?

Tras revisar el historial de Naz, el doctor ha confirmado sus peores sospechas: Maral le dio una mezcla de hierbas para provocarle una hemorragia y así forzar que Evren se quedara a su lado.

El emotivo regalo de Bahar a Umay por su cumpleaños: "Te has convertido en una mujer valiente"

El emotivo regalo de Bahar a Umay por su cumpleaños: "Te has convertido en una mujer valiente"

Fiesta en la mansión Korhan: la pedida de Abidin y Aysel esconde la historia de amor más dolorosa

Fiesta en la mansión Korhan: la pedida de Abidin y Aysel esconde la historia de amor más dolorosa

Amanda Cárdenas, Julia en Sueños de libertad, nos confiesa cuál es su Rey Mago favorito: "Baltasar me da buena vibra"

Amanda Cárdenas, Julia en Sueños de libertad, nos confiesa cuál es su Rey Mago favorito: "Baltasar me da buena vibra"

Publicidad