¡Feliz cumpleaños!

Mert Ramazan Demir celebra su cumpleaños triunfando como Ferit en Una nueva vida: “Nivel 28 desbloqueado”

El actor turco, protagonista de Una nueva vida, ha celebrado en sus redes sociales su 28º cumpleaños, agradeciendo todos los mensajes de sus fans.

Mert Ramazan Demir

Julián López
Publicado:

En Una nueva vida estamos de celebración ya que Mert Ramazan Demir ha cumplido 28 años. El actor turco rebosa juventud en una etapa en la que está triunfando en España como Ferit.

Mert ha compartido una imagen en su perfil oficial de Instagram, agradeciendo todos los mensajes que le han dedicado sus fans, que le han trasladado su amor y sus mejores deseos para este nuevo año que cumple.

“Nivel 28 desbloqueado”, ha escrito el actor, celebrando un nuevo año en el que, laboralmente hablando, está de dulce. Su actuación como Ferit en Una nueva vida y su trama con Seyran nos mantiene pegados a la pantalla cada domingo en Antena 3, una historia llena de tensión, giros inesperados y secretos que van saliendo poco a poco a la luz, y que puedes ver antes por atresplayer.

Ferit y Abidin

La confesión más sincera de Ferit a Abidin antes de su pedida: "Eres como mi hermano"

