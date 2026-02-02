Capítulo 489
Miguel se encuentra con Marisol en Toledo... ¡la amante de su padre!
Marisol es el amor platónico de Miguel, pero él no sabe que tiene una historia con su padre.
Publicidad
Miguel se ha encontrado a Marisol en Toledo. Una vieja conocida de Tarragona de toda la familia, especialmente de su padre, Pablo.
El joven está enamorado de Marisol, y lo deja claro desde el primer momento: ¡se queda embobado mirándola!
Marisol y él han mantenido una cercana charla, donde él ha intentado pasar más tiempo con ella en todo momento, pero la joven le ha cortado elegantemente.
Ha llegado a Toledo de visita de una prima suya y se quiere poner al día con ella... ¿es la verdadera razón por la que está allí? ¿Volverá Miguel a intentar tener una cita con ella?
Publicidad