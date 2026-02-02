Miguel se encuentra con Marisol en Toledo... ¡la amante de su padre!

Miguel se ha encontrado a Marisol en Toledo. Una vieja conocida de Tarragona de toda la familia, especialmente de su padre, Pablo.

El joven está enamorado de Marisol, y lo deja claro desde el primer momento: ¡se queda embobado mirándola!

Marisol y él han mantenido una cercana charla, donde él ha intentado pasar más tiempo con ella en todo momento, pero la joven le ha cortado elegantemente.

Ha llegado a Toledo de visita de una prima suya y se quiere poner al día con ella... ¿es la verdadera razón por la que está allí? ¿Volverá Miguel a intentar tener una cita con ella?