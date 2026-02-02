Antena3
Capítulo 489

¡Valentina tiene un ataque de pánico! Teme que su exnovio o su madre den con ella

La nueva dependienta habla con Cloe sobre su miedo a ser descubierta: no quiere huir más.

Valentina

Valentina se ha agobiado mucho. Tiene miedo de que su madre o su novio Rodrigo den con su paradero.

"Rodrigo no va a parar hasta dar contigo", le ha dicho la joven muy agobiada a su amiga Cloe. Sabe que va a intentar localizarla a través de la francesa.

Tiene miedo de que se plante en Toledo y venga a por ella. Cloe ha intentado calmarla pero ella tiene mucho miedo...

¿Por qué la buscan? ¿Qué le ha pasado a Valentina para tener que huir de su propia madre y su novio?

Series

