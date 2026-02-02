Antena3
Capítulo 73

¡El milagro más esperado! Orhan reaparece vivo cuando todos le daban por muerto

Halis Korhan ha culminado su plan maestro de la forma más emocionante posible. Después de limpiar el honor de la familia en el puerto y desterrar a sus enemigos, el patriarca ha devuelto la paz a la mansión trayendo de vuelta a Orhan.

Tras la gran lección en el puerto, donde Halis ha demostrado su poder enviando a Tarik, Sehmuz y Saffet lejos de Estambul, la familia por fin respiraba tranquila. El abuelo los ha reunido a todos a la mesa para recordarles algo muy importante.

“Todo en la vida tiene su compensación”, ha empezado diciendo, explicando que les había ocultado un secreto por razones de seguridad. Con una sonrisa de satisfacción, les ha advertido que, aunque pudieran enfadarse con él, la felicidad que vivirían esa noche no se podría describir con palabras.

Justo en ese momento, Orhan ha entrado en el comedor, dejando a todos en un shock absoluto. Ferit, que vivía hundido en la culpa y rogaba a Dios volver a ver a su padre, se ha quedado paralizado, pensando que sus ojos lo engañaban. “Seyran, es un sueño”, le ha dicho a su esposa con el corazón a mil. Pero Seyran, viendo la felicidad de su marido, le ha confirmado que el milagro era real: “Si lo es, estamos soñando lo mismo, Ferit. Anda, ve con tu padre. Corre, corre”.

Ferit y Gügün han recuperado la alegría. Su familia volvía a estar unida. Con este movimiento, Halis no solo ha derrotado a sus rivales, sino que ha rescatado a su nieto de la oscuridad que lo estaba llevando el conde Ziya.

La familia Korhan vuelve a estar completa y más fuerte que nunca gracias a la impecable gestión del patriarca, que ha demostrado que siempre tiene el control de todo.

“Me alegra que seas mi hijo”: Orhan abre su corazón a Ferit como nunca antes lo había hecho

Ferit ha dejado atrás al joven rebelde para convertirse en un hombre peligroso. De la mano del Conde Ziya, el hijo de Orhan ha cambiado su imagen y ha recibido un amuleto que le otorga un respeto absoluto en el mundo del crimen.

