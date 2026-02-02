Antena3
Laura Rozalén es Marisol, una misteriosa mujer que amenaza con desestabilizar a Pablo Salazar en Sueños de libertad

Marisol, el amor platónico de Miguel, llega con las intenciones claras a Toledo: recuperar a Pablo.

Laura Rozalén es Marisol, la amante de Pablo Salazar

Los Salazar llegan a la colonia con la intención de hacer negocios y dejar Tarragona atrás. A pesar del intento de huida, el pasado no dejará en paz a Pablo Salazar, el cabeza de familia se vuelve a encontrar con su antigua amante, Marisol.

¿De qué se conocen Marisol y Pablo Salazar?

La existencia de Marisol no es ninguna novedad para la familia Salazar. En Tarragona, ella trabajó junto a Pablo en el banco y despertó el interés de Miguel, hijo pequeño de la familia. Los sentimientos de Miguel Salazar no fueron correspondidos, pero fue entonces cuando el padre inició una relación con ella.

Nieves, mujer de Pablo, descubrió la aventura y decidió perdonarle a cambio de que se separase de Marisol y se fuesen de la ciudad. La amante no ha olvidado a Pablo y le ha seguido hasta Toledo decidida a retomar la relación con Pablo. ¿Cómo reaccionará Nieves a la aparición de Marisol?

Dispuesta a asentarse en la colonia, Marisol se pone a trabajar bajo el mando de Damián como su secretaria en La Industria, lo que provocará el encuentro inevitable con Pablo.

¿Retomarán Pablo y Marisol su aventura?

Interpretada por Laura Rozalén:

Laura Rozalén es una artista valenciana multidisciplinar que abarca desde la interpretación hasta la danza. La actriz ha participado en diversas series de televisión destacando Red flags , Acacias 38 o Hasta el cielo, serie en la que trabajó con Luis Tosar.

Ahora, la inéterpete se incorpora a Sueños de Libertad, la serie diaria más vista de la televisión y emitida en Antena 3. Y su personaje promete revolucionarlo todo. ¡Qué ganas de conocerla!

