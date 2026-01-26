Antena3
Pelin encuentra el punto débil de Seyran mientras Ferit hace un pacto peligroso por venganza

Las cosas se han puesto muy feas para Seyran y Ferit por separado. Mientras ella se encontraba con su enemiga, Ferit tomaba una decisión que podría cambiar su vida para siempre.

Pelin ha aparecido de golpe ante Seyran y Suna y no ha tardado nada en soltar la bomba. Aunque Suna ha intentado echarla con insultos y muy malas formas, Pelin no se ha asustado. Se ha plantado delante de Seyran y le ha dicho: “Lo sé todo, Seyran. Sé lo de tu enfermedad”.

Mientras tanto, Ferit estaba reunido con el conde Sinan. Como Halis no quiere ayudarle a vengarse por la muerte de su padre, Ferit ha ido a buscar a este hombre tan peligroso para pedirle ayuda. El conde le ha hecho una pregunta muy dura antes de darle su apoyo: le ha dicho que, si quiere ser el "rey" y tener todo el poder, tiene que estar dispuesto a renunciar incluso a la persona que más quiere en este mundo.

Ferit, que ahora mismo solo piensa en la venganza y tiene el corazón lleno de rabia, no se lo ha pensado dos veces. Ha dicho que está seguro de lo que hace y que no le importa el precio que tenga que pagar. “Estoy dispuesto a todo”, ha respondido, aceptando un trato que puede destruir su futuro con Seyran. Con este pacto, Ferit se mete en la boca del lobo justo cuando su mujer está más débil que nunca por culpa de su enfermedad.

Este doble ataque deja a la pareja en el peor momento de su vida. Por un lado, Pelin tiene el poder de hundir a Seyran contando la verdad a todo el mundo, y por otro, Ferit acaba de prometer que renunciará a su amor si es necesario para acabar con sus enemigos.

El reloj corre para Seyran: le pide a Ferit un hijo antes de que su enfermedad avance

