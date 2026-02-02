Antena3
Capítulo 489

Rodrigo llama a Cloe para preguntarle por Valentina … ¡y quiere quedar con ella!

Rodrigo ha dado con Cloe y su puesto en Toledo: quiere verla para preguntarle por Valentina. ¿Qué pasará?

Cloe
  • ¡Valentina tiene un ataque de pánico! Teme que su exnovio o su madre den con ella

Rodrigo ha llamado a Cloe para preguntarle si sabe dónde está Valentina, su novia. Y es que parece que la francesa ya le conoce y sabe bien quién es.

Aunque Cloe le ha insistido en que ella no sabe nada de Valentina, Rodrigo ha contratacado diciéndole, “no quería perder la oportunidad de hablar todo bien contigo”.

Parece que el militar quiere quedar con ella, y se ha enterado de que la francesa está en Toledo viviendo...

Cloe no parece muy contenta de hablar con él, pero finalmente ha acabado accediendo, proponiéndole quedar por la tarde en Toledo. Aún así le ha dejado claro que no tendrá mucho tiempo para atenderle. ¿Quién será este misterioso hombre que pregunta por Valentina? ¿qué tendrá que hablar con Cloe?

