Capítulo 502

Miguel acepta la propuesta de Luz, ¡empezará a trabajar en el dispensario de la colonia!

El hijo de Salazar será el nuevo sustituto de la doctora Borrell, aunque le pide poder acompañarla en sus consultas antes de incorporarse.

Marta García
Publicado:

Luz pensaba que Miguel iba a rechazar su oferta, pero él le ha contestado que en realidad… ¡quiere aceptar el puesto en el dispensario!

La doctora se ha puesto loca de contenta y le ha dado un fuerte apretón de manos. “No se me ocurre nadie mejor que usted”, le ha dicho dándole la bienvenida.

¡Casi parece ella más emocionada que el hijo de Salazar! Y es que el joven ha puesto alguna que otra condición antes de aceptar el puesto.

“Creo que lo más conveniente es que estuviera un tiempo a prueba”. Pero Luz no duda de su valía después de que salvara al pequeño Juanito. Y además, Miguel le ha pedido asistir a sus consultas para irse familiarizando con su nuevo puesto.

A Luz le ha sorprendido un poco su prudencia, pero por supuesto ha aceptado. ¡Se nota que el joven quiere hacer bien su trabajo!

