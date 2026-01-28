“¡Asesina de mi marido!”: Gülgün pierde el control y ataca a Hattuc

Hattuc ha entrado con cuidado, intentando rebajar la tensión y hablando con un tono maternal. Le ha pedido a Gülgün que se sentaran a hablar “de suegra a nuera”, como si una conversación pudiera arreglar lo que se ha perdido.

“¿Suegra y nuera? ¿Vas a ser condescendiente conmigo?”, le ha preguntado con rabia. Y en cuestión de segundos, le ha dicho que no podía sentarse a “consolarse” con la mujer a la que considera la responsable de su tragedia. “Todavía no he hablado con la asesina de mi marido”, le ha escupido.

Hattuc se ha quedado paralizada y ha intentado defenderse, preguntándole si de verdad la estaba culpando sin motivo. Pero la madre de Ferit ha sido muy clara. “¿Acaso es mentira? ¿No murió mi marido por tu culpa?”, le ha gritado mientras la atacaba.

Entre forcejeos, Gülgün le ha deseado la muerte mientras le pegaba, repitiendo que Orhan no merecía tener ese final. Para ella, Hattuc no tiene derecho a intentar compartir su dolor porque no sabe lo que es enterrar a un marido o a un hijo por culpa de sus propios actos.

“¡Lo merecías tú!”, le ha gritado mientras Asuman e Ifakat intentaban separarlas. Con Gülgün señalando a Hattuc como una asesina y Ferit alejado de su abuelo, la mansión se ha convertido en un campo de batalla donde ya no queda sitio para el perdón.