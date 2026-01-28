Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 72

“¡Asesina de mi marido!”: Gülgün pierde el control y ataca a Hattuc

La muerte de Orhan ha roto a Gülgün por dentro y ya no puede soportar ver a la familia fingiendo unidad.

“¡Asesina de mi marido!”: Gülgün pierde el control y ataca a Hattuc

Publicidad

Hattuc ha entrado con cuidado, intentando rebajar la tensión y hablando con un tono maternal. Le ha pedido a Gülgün que se sentaran a hablar “de suegra a nuera”, como si una conversación pudiera arreglar lo que se ha perdido.

“¿Suegra y nuera? ¿Vas a ser condescendiente conmigo?”, le ha preguntado con rabia. Y en cuestión de segundos, le ha dicho que no podía sentarse a “consolarse” con la mujer a la que considera la responsable de su tragedia. “Todavía no he hablado con la asesina de mi marido”, le ha escupido.

Hattuc se ha quedado paralizada y ha intentado defenderse, preguntándole si de verdad la estaba culpando sin motivo. Pero la madre de Ferit ha sido muy clara. “¿Acaso es mentira? ¿No murió mi marido por tu culpa?”, le ha gritado mientras la atacaba.

Entre forcejeos, Gülgün le ha deseado la muerte mientras le pegaba, repitiendo que Orhan no merecía tener ese final. Para ella, Hattuc no tiene derecho a intentar compartir su dolor porque no sabe lo que es enterrar a un marido o a un hijo por culpa de sus propios actos.

“¡Lo merecías tú!”, le ha gritado mientras Asuman e Ifakat intentaban separarlas. Con Gülgün señalando a Hattuc como una asesina y Ferit alejado de su abuelo, la mansión se ha convertido en un campo de batalla donde ya no queda sitio para el perdón.

Seyran y Ferit

El momento más temido por Seyran: Ferit entra justo cuando le confiesa a Suna su enfermedad

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Marina Orta, una actriz 360º que interpretará a Paula en Sueños de libertad

¿Quién es Marina Orta? Descubre todo sobre la actriz que interpreta a Paula en Sueños de libertad

“¡Asesina de mi marido!”: Gülgün pierde el control y ataca a Hattuc

“¡Asesina de mi marido!”: Gülgün pierde el control y ataca a Hattuc

Sara, Kevin y Carmen

¡La familia aumenta! Sara y Kevin harán abuela a una Carmen más empoderada que nunca

En tierra lejana
La suegra de Alya

Sadakat Albora, la matriarca dispuesta a todo por proteger el apellido de su familia en En tierra lejana

Rengin
Renacer 27 enero

¿Luchar para ganar tiempo o morir para no hacer sufrir a su hija? El desgarrador dilema de Rengin tras su diagnóstico

“Moriremos juntos”: Bahar y Evren desafían a una bomba mientras Rengin entra en parada
Renacer 27 de enero

“Moriremos juntos”: Bahar y Evren desafían a una bomba mientras Rengin entra en parada

Mientras Bahar y Evren se jugaban la vida con una bomba, en el quirófano de al lado, Rengin se ha quedado sin pulso. El destino de los protagonistas pende de un hilo.

“Me volví mala por amor”: Naz justifica su obsesión y ataca a Bahar antes de irse
Renacer 27 de enero

“Me volví mala por amor”: Naz justifica su obsesión y ataca a Bahar antes de irse

La joven ha demostrado que, aunque está enferma, sigue obsesionada con Evren y no piensa dejar a Bahar tranquila.

“Eres una de mis mejores amigas”: el perdón de Bahar a Rengin antes de su operación más difícil

“Eres una de mis mejores amigas”: el perdón de Bahar a Rengin antes de su operación más difícil

“Para mí ya estás muerta”: Parla destroza a Rengin por ocultarle su enfermedad

“Para mí ya estás muerta”: Parla destroza a Rengin por ocultarle su enfermedad

El sacrificio más doloroso de Rengin: aleja a Caglar de su vida para evitar que sufra

El sacrificio más doloroso de Rengin: aleja a Caglar de su vida para evitar que sufra

Publicidad