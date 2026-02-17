Antena3
¿Por qué fue Ferit a la boda? El consejo de su madre que lo cambió todo en Una nueva vida

Antes de que se produjera el esperadísimo reencuentro con Seyran, Ferit estaba hundido en dudas. No sabía si quedarse en casa o enfrentarse a la realidad. Ha sido su madre, Gülgün, quien con una charla llena de sinceridad ha logrado que su hijo deje atrás el miedo al qué dirán.

Gulgun ha visto a su hijo bloqueado y no ha dudado en ser sincera sobre su propio pasado. Le ha confesado que se arrepiente de haber vivido siempre pendiente de las opiniones de los demás y le ha pedido que no cometa su mismo error. “Los valientes tienen miedo, pero actúan a pesar de lo que pase”, le ha recordado, dándole la fuerza necesaria para tomar su decisión definitiva.

Para Gulgun, lo más importante era que Ferit no se despertara al día siguiente con el peso del arrepentimiento por haberse quedado escondido. Le ha animado a conocerse a sí mismo y a no malgastar más el tiempo. Pidiéndole que escuche su corazón, le ha dado la libertad de elegir: ir a la boda o quedarse con ella viendo una película.

Gracias a este empujón de su madre, Ferit ha logrado vestirse y presentarse en la boda de Suna y Abidin. Sin este consejo clave de Gulgun, el reencuentro con Seyran que todos hemos visto nunca habría sucedido. Una vez más, su madre ha sido el motor que necesitaba para dejar de huir y enfrentarse a sus sentimientos.

"Todo en la vida tiene su compensación": Halis prepara una noche decisiva para su familia en Una nueva vida

