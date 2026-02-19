Valentina conoce a Andrés y se queda sin palabras al descubrir que…¡es un De la Reina!

Andrés estaba teniendo un problema de logística de la empresa y Valentina al escuchar que tenían un problema de reparto en Soria no ha dudado en echarle una mano.

“Soy de allí y creo que puedo ayudarle”, le ha ofrecido la joven al De la Reina. Así le ha ayudado a encontrar una ruta alternativa y le ha hablado de su pueblo.

“Por cierto no le había visto antes en la colonia”, le ha comentado Andrés. Y además se ha presentado a la nueva chica de la tienda. Valentina al escuchar que él es un De la Reina se ha quedado algo cortada.

Tanto que cuando Andrés le ha preguntado por su nombre, ella ha contestado desconcertada, “¿yo que?”. Para luego sí presentarse y volver rápidamente al inventario. ¿Será la primera de muchas más charlas juntos?