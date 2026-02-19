Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 502

Valentina conoce a Andrés y se queda sin palabras al descubrir que…¡es un De la Reina!

Valentina ayuda a Andrés con un problema de reparto y el joven aprovecha para presentarse.

Valentina conoce a Andrés y se queda sin palabras al descubrir que…¡es un De la Reina!

Publicidad

Andrés estaba teniendo un problema de logística de la empresa y Valentina al escuchar que tenían un problema de reparto en Soria no ha dudado en echarle una mano.

“Soy de allí y creo que puedo ayudarle”, le ha ofrecido la joven al De la Reina. Así le ha ayudado a encontrar una ruta alternativa y le ha hablado de su pueblo.

“Por cierto no le había visto antes en la colonia”, le ha comentado Andrés. Y además se ha presentado a la nueva chica de la tienda. Valentina al escuchar que él es un De la Reina se ha quedado algo cortada.

Tanto que cuando Andrés le ha preguntado por su nombre, ella ha contestado desconcertada, “¿yo que?”. Para luego sí presentarse y volver rápidamente al inventario. ¿Será la primera de muchas más charlas juntos?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

¡La promesa más difícil! Cihan descubre el último deseo de su hermano Boran en En tierra lejana

¡La promesa más difícil! Cihan descubre el último deseo de su hermano Boran en En tierra lejana

Seyran sigue siendo su mayor debilidad: Ferit huye de su dolor en el próximo capítulo de Una nueva vida

Seyran sigue siendo su mayor debilidad: Ferit huye de su dolor en el próximo capítulo de Una nueva vida

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel y Begoña hacen un pacto para proteger a sus hijos

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel y Begoña hacen un pacto para proteger a sus hijos

Capítulo 502 de Sueños de libertad; 19 de febrero: Gabriel, en shock tras volver a ver a Beatriz… ¡su mujer!
Resumen

Capítulo 502 de Sueños de libertad; 19 de febrero: Gabriel, en shock tras volver a ver a Beatriz… ¡su mujer!

Valentina conoce a Andrés y se queda sin palabras al descubrir que…¡es un De la Reina!
Capítulo 502

Valentina conoce a Andrés y se queda sin palabras al descubrir que…¡es un De la Reina!

Gabriel se reencuentra con su pasado: ¡Beatriz, su mujer, llega a Toledo!
Capítulo 502

Gabriel se reencuentra con su pasado: ¡Beatriz, su mujer, llega a Toledo!

El empresario nunca se hubiera imaginado que volvería a ver a Beatriz, con la que se casó en México.

Salva cambia de idea y contrata a Mabel como camarera en la cantina: “Todo el mundo tiene derecho a escoger su camino”
Capítulo 502

Salva cambia de idea y contrata a Mabel como camarera en la cantina: “Todo el mundo tiene derecho a escoger su camino”

El cantinero le da una oportunidad a la joven, la cual no puede ocultar su felicidad y alegría al saber que ya tiene trabajo.

Miguel acepta la propuesta de Luz, ¡empezará a trabajar en el dispensario de la colonia!

Miguel acepta la propuesta de Luz, ¡empezará a trabajar en el dispensario de la colonia!

José Pastor, Bosco en Entre Tierras

José Pastor interpreta a Bosco en Entre tierras: “De primeras parece que no te va a caer bien”

Guillermo Barrientos

Guillermo Barrientos se despide de Luis Merino en Sueños de libertad: "Ha sido precioso estar defendiéndole cada día"

Publicidad