Toda historia tiene dos narradores: Esta noche conocemos la versión de Ferit sobre su ruptura con Seyran

Tras el estreno de En tierra lejana, llega el momento que todos esperábamos para empezar a encajar las piezas del rompecabezas de la ruptura de Ferit y Seyran, una historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño.

Ferit

Esta noche, tras el estreno de En tierra lejana, Una nueva vida nos lleva dos años atrás. Este salto al pasado es fundamental para descubrir lo que verdaderamente ocurrió entre Ferit y Seyran. Como bien dice el propio Ferit, ninguna historia tiene un solo narrador y ninguna ruptura es culpa de una sola persona.

En aquel entonces, él acudía a la clínica cada día sin falta. Estaba agotado y desesperado porque Suna le repetía una y otra vez que Seyran no quería verlo. "La echo mucho de menos, necesito verla", suplicaba él totalmente roto, pero su cuñada siempre le pedía que esperara un poco más.

Sin embargo, un día Ferit vio a Seyran dando un paseo por el jardín con Sinan, su actual prometido. Ella estaba maquillada y se la veía feliz, riéndose con él. Había una complicidad que al Korhan le dolió en el alma. Al ver que ella sonreía con ese chico que también estaba enfermo en la habitación de al lado, y que a él no quería verlo, se le rompió el corazón. A partir de ahí, empezó a dejar de ir, pero esta noche conoceremos todos los detalles. ¿Estás preparado para conocer la verdad?

Despedimos a Pelin

Ferit perdona a Pelin y recuerdan su pasado más feliz: "Nuestra historia no se borrará"

Series

Nada volverá a ser igual para Alya. Un accidente, un secreto y una última voluntad cambiarán su destino para siempre. Este domingo, gran estreno de En tierra lejana, solo en Antena 3.

Seyran y Ferit
Su historia

La mansión real de los Korhan: la lujosa villa de 30 millones de euros que fue símbolo de una dinastía

La mansión real de los Korhan en Una nueva vida no es un simple decorado televisivo, sino una espectacular villa situada en el Bósforo que perteneció a una de las dinastías más ricas de Turquía.

