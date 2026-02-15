Toda historia tiene dos narradores: Esta noche conocemos la versión de Ferit sobre su ruptura con Seyran

Esta noche, tras el estreno de En tierra lejana, Una nueva vida nos lleva dos años atrás. Este salto al pasado es fundamental para descubrir lo que verdaderamente ocurrió entre Ferit y Seyran. Como bien dice el propio Ferit, ninguna historia tiene un solo narrador y ninguna ruptura es culpa de una sola persona.

En aquel entonces, él acudía a la clínica cada día sin falta. Estaba agotado y desesperado porque Suna le repetía una y otra vez que Seyran no quería verlo. "La echo mucho de menos, necesito verla", suplicaba él totalmente roto, pero su cuñada siempre le pedía que esperara un poco más.

Sin embargo, un día Ferit vio a Seyran dando un paseo por el jardín con Sinan, su actual prometido. Ella estaba maquillada y se la veía feliz, riéndose con él. Había una complicidad que al Korhan le dolió en el alma. Al ver que ella sonreía con ese chico que también estaba enfermo en la habitación de al lado, y que a él no quería verlo, se le rompió el corazón. A partir de ahí, empezó a dejar de ir, pero esta noche conoceremos todos los detalles. ¿Estás preparado para conocer la verdad?