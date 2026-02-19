Antena3
Salva cambia de idea y contrata a Mabel como camarera en la cantina: “Todo el mundo tiene derecho a escoger su camino”

El cantinero le da una oportunidad a la joven, la cual no puede ocultar su felicidad y alegría al saber que ya tiene trabajo.

Mabel le ha mentido a su madre diciendo que trabaja en la cantina, a pesar de que Salva le ha dicho que, por el momento, no necesita a nadie para trabajar allí.

Nieves ha ido ver a su hija a la cantina y allí la joven ha disimulado delante de ella haciendo que trabajaba allí. Las dos han empezado a discutir. Y es que su madre sigue pensando que eso de trabajar allí es “fruto de una pataleta”.

Ha sido entonces cuando Salva ha intervenido para presentarse a la matriarca de los Salazar, “¿va todo bien?”. Y además le ha contado lo contento que está con la joven: “Mabel es una camarera estupenda”, echándole un cable a la joven y siguiéndole el juego.

Después de que Nieves se despidiera, Mabel le ha dado las gracias al cantinero. Y cuando ya iba a irse… ¡Salva le ha dicho que el trabajo es suyo si aún está dispuesta!

Y claro, Mabel no ha podido contener su emoción. Por fin va a tener un trabajo que le gusta y le va a poder demostrar a su familia todo lo que vale. ¿Qué le deparará su nueva etapa como camarera?

