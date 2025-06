Pelin regresa más fuerte que nunca con una noticia bomba para Ferit: esta noche, en Una nueva vida

Esta noche, en Una nueva vida, la tensión vuelve a desbordarse con una reaparición inesperada. Pelin está tumbada en una camilla y acompañada por su madre y una enfermera. Nadie sabía nada de ella hasta ahora, pero ha vuelto. Y no piensa callarse más.

Su regreso no es casual. Pelin ha vuelto con una noticia que puede cambiarlo todo: está embarazada. Y ese bebé, según ella, es de Ferit. “¿Y qué pasa si hacer esto te hace más daño?”, le pregunta su madre, preocupada por su estado. La respuesta de Pelin lo dice todo: “Nada puede ser más difícil que irme sin que me rindan cuentas por lo que he pasado”.

Lo ha arriesgado todo y ahora está dispuesta a enfrentarse a Ferit, a Seyran… y a quien se le ponga por delante. Esta noche a las 22:00, un giro inesperado que puede cambiarlo todo. Y si no puedes esperar... adelántate ya en atresplayer.