Samantha Siquieros define a su personaje en La Encrucijada: "Julia vive con un miedo espantoso"

Julia es uno de los personajes más emblemáticos de La Encrucijada. Sin recursos, embarazada y con una relación tóxica que podría costarle la vida, luchó para seguir hacia delante. Pero... ¿cómo ve Samantha Siqueiros, la actriz encargada de interpretar a Julia, a su personaje?

"Es una chica muy buena de un corazón muy bonito", ha definido la actriz a la joven mexicana, donde lo único que busca es "sobrevivir en este mundo".

También reconoce que se parece bastante a su personaje, especialmente en la apariencia de "chica ingenua", aunque ella no se define a sí misma como tal. Pero si algo admira de su personaje, es la perseverancia, que está convencida de que la llevará a hacer grandes cosas.

El momento de preparar este personaje sin duda fue el más duro, debido a la gran carga emocional que requiere recrear una escena de violencia, aunque también se enorgullece de poder dar visibilidad a estas situaciones y aportar su granito de arena.

¿Quieres escuchar toda la entrevista? ¡Corre a darle al play! Y no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada, cada jueves, a las 22:50, en Antena 3.