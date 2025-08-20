Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Conócela a fondo

Samantha Siquieros define a su personaje en La Encrucijada: "Julia vive con un miedo espantoso"

La actriz nos ha hablado sobre como fue crear este personaje y que rasgos destacan más de ella.

Así es Julia

Publicidad

Julia es uno de los personajes más emblemáticos de La Encrucijada. Sin recursos, embarazada y con una relación tóxica que podría costarle la vida, luchó para seguir hacia delante. Pero... ¿cómo ve Samantha Siqueiros, la actriz encargada de interpretar a Julia, a su personaje?

"Es una chica muy buena de un corazón muy bonito", ha definido la actriz a la joven mexicana, donde lo único que busca es "sobrevivir en este mundo".

También reconoce que se parece bastante a su personaje, especialmente en la apariencia de "chica ingenua", aunque ella no se define a sí misma como tal. Pero si algo admira de su personaje, es la perseverancia, que está convencida de que la llevará a hacer grandes cosas.

El momento de preparar este personaje sin duda fue el más duro, debido a la gran carga emocional que requiere recrear una escena de violencia, aunque también se enorgullece de poder dar visibilidad a estas situaciones y aportar su granito de arena.

¿Quieres escuchar toda la entrevista? ¡Corre a darle al play! Y no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada, cada jueves, a las 22:50, en Antena 3.

¿Con quién se iría Rodrigo Guirao? Descubre con quién tiene más conexión el protagonista de La Encrucijada

¿Con quién se iría Rodrigo Guirao? Descubre con quién tiene más conexión el protagonista de La Encrucijada
Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Marta Fina Pelayo

Capítulo 375 de Sueños de libertad; 20 de agosto: Marta y Fina deciden enterrar el cuerpo de Santiago

Pelayo

Pelayo ha descubierto el cadáver de Santiago y... ¡Se ha guardado el arma del crimen!

Luz

A pesar de las advertencias de Luz, la junta de accionistas decide no parar la producción de la empresa

Así es Julia
Conócela a fondo

Samantha Siquieros define a su personaje en La Encrucijada: "Julia vive con un miedo espantoso"

Cristina
Capítulo 375

Cristina descubre la verdad sobre su padre y se enfrenta... ¡a don Pedro!

Marta y Fina
Capítulo 375

Marta y Fina, aterrorizadas tras matar a Santiago: ¿deben denunciar o no su muerte?

La muerte del agresor de Fina marca un punto de inflexión en las vidas de las chicas. ¿Llamarán a la policía o guardarán el secreto?

Ifakat se arrodilla ante Halis
Revívelo

El castigo más duro de Halis a İfakat: sin perdón y marcada de por vida en la mansión

No la ha echado de la mansión, pero la condena de Halis ha sido aún más dura: Ifakat deberá vivir con su pecado.

“Ha sido un honor para mí”: Ugur se despide de Timur con un abrazo imposible de olvidar

“Ha sido un honor para mí”: Ugur se despide de Timur con un abrazo imposible de olvidar

El perdón no basta: Bahar pone condiciones a Uras tras su reconciliación más difícil

El perdón no basta: Bahar pone condiciones a Uras tras su reconciliación más difícil

Tolga ayuda a Bahar a reconocerse sin miedo en una sesión que la marca para siempre

Tolga ayuda a Bahar a reconocerse sin miedo en una sesión que la marca para siempre

Publicidad