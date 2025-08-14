Antena 3 LogoAntena3
Una nueva vida

Pelin se instala en la mansión y Nükhet mueve ficha con un golpe maestro en el próximo capítulo

La llegada de Pelin agita la mansión mientras Nükhet sorprende con una jugada inesperada. Este domingo, a las 22.00 horas, nuevo capitulazo.

Pelin se instala en la mansión y Nükhet mueve ficha con un golpe maestro en el próximo capítulo

Este domingo, la tensión vuelve a estallar en Una nueva vida. Pelin llega a la mansión dispuesta a quedarse y Halis la recibe con alegría: "Espero que tengas una vida feliz con Ferit y con tu hijo en esta casa durante muchos años".

Pero la calma dura poco. Şehmuz no olvida la brutal paliza que le dio Halis y jura vengarse: "Voy a derribar esa mansión. No hay otra". Sin embargo, Nükhet le sorprende con un plan inesperado: "Sí la hay. Te casarás conmigo". Una propuesta que podría cambiarlo todo y que tiene la intención de destruir a los Korhan desde dentro.

Las alianzas cambian, las amenazas crecen y la mansión se convierte en un tablero de ajedrez donde cada movimiento puede ser el último. ¿Podrá Halis mantener el control? ¿Aceptará Şehmuz la propuesta de Nükhet?

Este domingo, a las 22:00 h, un capítulo lleno de giros, traiciones y nuevos enemigos en Una nueva vida.

