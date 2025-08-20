Marta y Fina, aterrorizadas tras matar a Santiago: ¿deben denunciar o no su muerte?

Santiago, quien se había escapado de prisión, ha irrumpido en casa de Marta con claras intenciones violentas, pero no ha logrado su propósito: ha terminado muerto tras un forcejeo con Fina.

El joven había dejado claro que iba a hacer pagar a Marta y Fina por los meses que ha pasado en la cárcel, y que luego iría a por Pelayo, pero... ¡Finalmente han impedido que les hagan daño!

Cuando no miraba, Fina ha conseguido desatarse y le ha roto una botella en la cabeza. Cuando se ha abalanzado sobre ella, le ha clavado la navaja que tenía en el pecho: ¡ha sido en defensa propia!

"Dios mío, Marta, dios mío, que le he matado", ha exclamado Fina, atrapada entre la culpa y el miedo. Marta ha intentado convencerla: "Ha sido en legítima defensa".

Sin embargo, cuando Fina ha propuesto llamar a la Guardia Civil, Marta ha sido tajante: "Si lo hacemos, volverán a sospechar de nosotras".

La duda sobre si llamar a la policía o no ha sido tan profunda como la urgencia de resolver la situación. ¿Debe enterrarse la verdad con el cuerpo… o enfrentarse a la justicia?

¿En qué quedará esto?