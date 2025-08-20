Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel volverá a saber de Isabel

El pasado de Gabriel no tardará en aparecer a pesar de que está empezando una nueva aventura con Begoña.

Gabriel

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Luz confrontará a Joaquínpor priorizar la producción sobre la seguridad de los trabajadores. Mientras tanto, Begoña estallará contra Andrés: “Entiendo que quisierais a don Pedro fuera, pero no a costa de la salud de los trabajadores”. ¿Qué consecuencias traerán estas decisiones para los trabajadores y su salud?

Por otro lado, Gabriel mantendrá una misteriosa llamada: “Isabel, mi amor, claro que tengo ganas de verte. Espera que yo vuelva a París y vamos juntos a verla”. ¿Qué pasaría si se descubriera que no es quien dice ser? María, desconfiada, le preguntará al oír que hablaba con alguien misterioso.

Pelayo, por su parte, presionará aún más a Marta y Fina: “Sé que no es fácil hacer como que no ha pasado nada, pero es esencial para estar a salvo”. Sin embargo, su tono se volverá más oscuro cuando le diga a Fina: “Como responsable del asesinato de Santiago, podrían condenarte a muerte”. ¿Está intentando protegerla… o controlarla?

Cristina, por su lado, recibirá un misterioso sobre repleto de dinero, mientras una dura conversación con Irene dejará claro que el pasado aún no ha dicho su última palabra: “No sé si volveremos a verle… ni qué habría sido de nosotros si mi hermano no hubiera hecho lo que hizo”.

Y en una revelación impactante, don Pedro confesará a Digna: “Damián contrató un detective para espiarme… se infiltró como técnico de seguridad. Pero para eso tuvo que posponer la revisión auténtica”.

¿Hasta cuándo podrán ocultarse los pecados del pasado? ¿Y qué hará Cristina con ese dinero?

