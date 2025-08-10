¡Sin escapatoria! Esta noche, Halis obliga a Ferit a dejar a Seyran y casarse con Pelin

Halis mira a Ferit y le deja claro que tiene que asumir las consecuencias de sus actos. “Ese niño debe nacer con el apellido de su padre”, dice, mientras le exige que rompa definitivamente con Seyran y se case con Pelin.

Ferit, desesperado, le suplica que no le pida eso. Pero no hay lugar para la compasión. Halis le recuerda que la carga de criar a un hijo sin su madre será insoportable. Le advierte que si se queda con Seyran, jamás olvidará que su hijo creció lejos de él.

El joven no puede creer lo que está escuchando. Halis insiste: debe actuar como un hombre, olvidar a Seyran como si nunca hubiera existido y hacerse responsable del bebé que viene en camino. Para él, el honor de la familia está por encima de todo.

Esta noche, Ferit se enfrenta a una decisión imposible. Y el amor que siente por Seyran puede no ser suficiente para cambiar su destino.