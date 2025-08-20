Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Hasta siempre!

“Ha sido un honor para mí”: Ugur se despide de Timur con un abrazo imposible de olvidar

Ugur se va del hospital dejando una huella imborrable en todos los que compartieron su camino.

“Ha sido un honor para mí”: Ugur se despide de Timur con un abrazo imposible de olvidar

Publicidad

Los últimos días en el hospital han estado marcados por tensiones y cambios. En medio de todo eso, se ha vivido una despedida que nadie quería: la de Ugur.

Uno de los residentes más queridos, mano derecha de Timur y flechado desde siempre de Rengin, ha tomado la decisión de marcharse del hospital tras una irresistible oferta laboral en otro centro.

En una conversación con Timur, Ugur ha confesado que le resultaba muy duro despedirse. No quería alejarse de su mentor ni de sus compañeros, pero la oportunidad profesional era demasiado grande como para dejarla escapar. Antes de marcharse, le ha pedido a Timur una carta de recomendación. Él, sin dudarlo, ha aceptado.

La despedida ha estado cargada de cariño. Ugur, con las emociones a flor de piel, le ha dicho: “Ha sido un honor para mí”. Timur lo ha abrazado y le ha respondido que el verdadero honor había sido suyo, deseándole todo lo mejor en su nueva etapa.

El joven deja un vacío enorme en el hospital. ¡Lo echaremos mucho de menos!

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“Ha sido un honor para mí”: Ugur se despide de Timur con un abrazo imposible de olvidar

“Ha sido un honor para mí”: Ugur se despide de Timur con un abrazo imposible de olvidar

El perdón no basta: Bahar pone condiciones a Uras tras su reconciliación más difícil

El perdón no basta: Bahar pone condiciones a Uras tras su reconciliación más difícil

Tolga ayuda a Bahar a reconocerse sin miedo en una sesión que la marca para siempre

Tolga ayuda a Bahar a reconocerse sin miedo en una sesión que la marca para siempre

El inesperado fichaje de Timur: Yildirim se convierte en el nuevo residente del hospital
Renacer | 19 de agosto

El inesperado fichaje de Timur: Yildirim se convierte en el nuevo residente del hospital

Bahar despierta del coma y confiesa el dolor que siente por su hijo
Renacer | 19 de agosto

Bahar despierta del coma y confiesa el dolor que siente por su hijo: "Me duele el corazón"

Evren estalla en el hospital: culpa a Uras y le pega un puñetazo al padre del chico que provocó el accidente
Renacer | 19 de agosto

Evren estalla en el hospital: culpa a Uras y le pega un puñetazo al padre del chico que provocó el accidente

Las emociones se han desbordado tras el accidente de Bahar. El cirujano ha perdido el control y ha terminado pegando al padre del joven que ha provocado la tragedia.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Santiago inicia su venganza contra Marta y Fina
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Santiago inicia su venganza contra Marta y Fina

Cuando llegue Marta a la casa de los montes, la sorprenderá a ella también. ¿Qué tendrá pensado hacerles?

Capítulo 374 de Sueños de libertad

Capítulo 374 de Sueños de libertad; 19 de agosto: Irene, rota tras descubrir que su hermano le arruinó la vida

Irene toma una decisión firme: deja su casa, su trabajo… y planta cara a don Pedro

Irene toma una decisión firme: deja su casa, su trabajo… y planta cara a su hermano Pedro

Luz alerta a don Pedro: la fábrica podría estar enfermando a sus trabajadores

Luz alerta a don Pedro: la fábrica podría estar enfermando a sus trabajadores

Publicidad