“Ha sido un honor para mí”: Ugur se despide de Timur con un abrazo imposible de olvidar

Los últimos días en el hospital han estado marcados por tensiones y cambios. En medio de todo eso, se ha vivido una despedida que nadie quería: la de Ugur.

Uno de los residentes más queridos, mano derecha de Timur y flechado desde siempre de Rengin, ha tomado la decisión de marcharse del hospital tras una irresistible oferta laboral en otro centro.

En una conversación con Timur, Ugur ha confesado que le resultaba muy duro despedirse. No quería alejarse de su mentor ni de sus compañeros, pero la oportunidad profesional era demasiado grande como para dejarla escapar. Antes de marcharse, le ha pedido a Timur una carta de recomendación. Él, sin dudarlo, ha aceptado.

La despedida ha estado cargada de cariño. Ugur, con las emociones a flor de piel, le ha dicho: “Ha sido un honor para mí”. Timur lo ha abrazado y le ha respondido que el verdadero honor había sido suyo, deseándole todo lo mejor en su nueva etapa.

El joven deja un vacío enorme en el hospital. ¡Lo echaremos mucho de menos!