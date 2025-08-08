Seyran se despide de Ferit y rompe con todo en el próximo capítulo de Una nueva vida

El escándalo ha estallado y ya nada puede frenarlo. Tras la boda fallida de Suna y Kaya, Seyran no puede seguir en la mansión después de descubrir que Pelin está embarazada… ¡y el bebé es de Ferit!

Halis, sin compasión, le ordena a su nieto que rompa con Seyran y se case con la madre del niño. Ferit se niega entre gritos, pero no puede evitar la tormenta.

Seyran se marcha sola, sin decir a dónde va, sin dinero y completamente perdida en una ciudad que no conoce. “Esa chica no tiene amigos en Estambul”, dice Ferit con el corazón en la garganta. ¿Y si le pasa algo?

Pero Seyran ya ha tomado una decisión. Por primera vez, ha elegido alejarse y tomar las riendas de su destino. ¿Se acabó todo entre ellos? Lo descubriremos este domingo, en Una nueva vida, a las 22:00h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.