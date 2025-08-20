Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 375

Cristina descubre la verdad sobre su padre y se enfrenta... ¡a don Pedro!

Cristina se enfrenta a su tío tras descubrir que fue él quien arruinó su pasado y el de su madre biológica.

Cristina

Hannah Cordero
Publicado:

Cristina ha confrontado a don Pedro tras enterarse de que Pepe es su padre biológico y que este desapareció de la vida de Irene, supuestamente por presión familiar... ¡Pero fue por su culpa!

"Usted manipuló la vida de su hermana, la de Pepe y la mía también", le ha reclamado Cristina, harta de silencios. Don Pedro, sin reconocer responsabilidad directa, ha afirmado con frialdad: "Me alegré mucho de que ese hombre saliera de vuestras vidas".

La conversación ha destapado décadas de secretos, rencores y verdades escondidas bajo una fachada. ¿Habrá reconciliación o solo queda romper con todo? ¿Perdonará Cristina a don Pedro?

