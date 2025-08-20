Capítulo 375 de Sueños de libertad; 20 de agosto: Marta y Fina deciden enterrar el cuerpo de Santiago

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

La inesperada muerte de Santiago, tras irrumpir violentamente en casa de Marta y Fina, ha desencadenado una cadena de decisiones límite. Aunque Fina actuó en defensa propia, Marta ha insistido en ocultar el cuerpo para evitar que resurjan sospechas del pasado. Sin embargo, Pelayo las ha sorprendido en pleno encubrimiento y, aunque al principio parecía querer ayudarlas, se ha llevado el arma del crimen sin decir palabra, dejando abiertas muchas incógnitas sobre sus verdaderas intenciones. ¿Qué va a hacer con ello?

Paralelamente, Cristina ha descubierto que Pepe es su padre biológico y se ha enfrentado duramente a don Pedro, quien se ha negado a asumir su responsabilidad.

Como si fuera poco, una posible crisis sanitaria ha sacudido la planta de saponificación, donde ya se reportan síntomas de bronquiolitis entre los trabajadores. Aunque Luz y Begoña han exigido medidas urgentes, la ha optado por mantener la producción, aprobando apenas un estudio preliminar.

Y, en medio de tanta tensión, una noticia positiva ha traído algo de alivio: Alfonsito, el niño que acosaba a Teo, ha sido finalmente expulsado del colegio, gracias a la firme intervención de Digna.