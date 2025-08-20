Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 375 de Sueños de libertad; 20 de agosto: Marta y Fina deciden enterrar el cuerpo de Santiago

En lugar de confesar, las jóvenes creen que es mejor guardar este secreto. ¿Terminará su pesadilla para siempre?

Marta Fina Pelayo

Publicidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

La inesperada muerte de Santiago, tras irrumpir violentamente en casa de Marta y Fina, ha desencadenado una cadena de decisiones límite. Aunque Fina actuó en defensa propia, Marta ha insistido en ocultar el cuerpo para evitar que resurjan sospechas del pasado. Sin embargo, Pelayo las ha sorprendido en pleno encubrimiento y, aunque al principio parecía querer ayudarlas, se ha llevado el arma del crimen sin decir palabra, dejando abiertas muchas incógnitas sobre sus verdaderas intenciones. ¿Qué va a hacer con ello?

Paralelamente, Cristina ha descubierto que Pepe es su padre biológico y se ha enfrentado duramente a don Pedro, quien se ha negado a asumir su responsabilidad.

Como si fuera poco, una posible crisis sanitaria ha sacudido la planta de saponificación, donde ya se reportan síntomas de bronquiolitis entre los trabajadores. Aunque Luz y Begoña han exigido medidas urgentes, la ha optado por mantener la producción, aprobando apenas un estudio preliminar.

Y, en medio de tanta tensión, una noticia positiva ha traído algo de alivio: Alfonsito, el niño que acosaba a Teo, ha sido finalmente expulsado del colegio, gracias a la firme intervención de Digna.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Marta Fina Pelayo

Capítulo 375 de Sueños de libertad; 20 de agosto: Marta y Fina deciden enterrar el cuerpo de Santiago

Pelayo

Pelayo ha descubierto el cadáver de Santiago y... ¡Se ha guardado el arma del crimen!

Luz

A pesar de las advertencias de Luz, la junta de accionistas decide no parar la producción de la empresa

Así es Julia
Conócela a fondo

Samantha Siquieros define a su personaje en La Encrucijada: "Julia vive con un miedo espantoso"

Cristina
Capítulo 375

Cristina descubre la verdad sobre su padre y se enfrenta... ¡a don Pedro!

Marta y Fina
Capítulo 375

Marta y Fina, aterrorizadas tras matar a Santiago: ¿deben denunciar o no su muerte?

La muerte del agresor de Fina marca un punto de inflexión en las vidas de las chicas. ¿Llamarán a la policía o guardarán el secreto?

Ifakat se arrodilla ante Halis
Revívelo

El castigo más duro de Halis a İfakat: sin perdón y marcada de por vida en la mansión

No la ha echado de la mansión, pero la condena de Halis ha sido aún más dura: Ifakat deberá vivir con su pecado.

“Ha sido un honor para mí”: Ugur se despide de Timur con un abrazo imposible de olvidar

“Ha sido un honor para mí”: Ugur se despide de Timur con un abrazo imposible de olvidar

El perdón no basta: Bahar pone condiciones a Uras tras su reconciliación más difícil

El perdón no basta: Bahar pone condiciones a Uras tras su reconciliación más difícil

Tolga ayuda a Bahar a reconocerse sin miedo en una sesión que la marca para siempre

Tolga ayuda a Bahar a reconocerse sin miedo en una sesión que la marca para siempre

Publicidad